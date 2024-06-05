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Обеспечение пожарной безопасности на объектах детского отдыха на особом контроле ГУМЧС СО

5 июня 2024 15:49
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На территории Самарской области в 2024 году планируется работа 715 детских оздоровительных учреждений, 46 из которых c круглосуточным пребыванием.

В период подготовки к летней оздоровительной кампании 2024 года на территории региона сотрудниками Главного управления МЧС России по Самарской области в составе межведомственных комиссий проведен комплекс надзорных и профилактических мероприятий на объектах отдыха и оздоровления детей.

Традиционно инспекторами госпожнадзора проверяется надлежащая работа автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения при пожаре. Большое внимание уделяется состоянию эвакуационных путей и выходов, содержанию первичных средств пожаротушения и прилегающих территорий, наружного противопожарного водопровода. Наиболее строго обследуются объекты, граничащие с лесными массивами, в плане наличия опашки и минерализованных полос, защищающих от распространения природных пожаров.

Перед каждым новым заездом, и в течение всего периода действия оздоровительной кампании, сотрудниками МЧС России будут проводиться беседы и тематические пожарные викторины с детьми, инструктажи с педагогами, вожатыми и персоналом лагерей, практические отработки планов эвакуации.

На территории Самарской области в 2024 году планируется работа 715 детских оздоровительных учреждений, 46 из которых c круглосуточным пребыванием.

Кроме этого, будут осуществлять работу 665 лагерей с дневным пребыванием детей и 4 лагеря палаточного типа.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

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