Обеспечение безопасности выборов и образовательных учреждений обсудили в региональном управлении Росгвардии

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В Центре лицензионно-разрешительной работы состоялось заседание координационного совета Управления Росгвардии по Самарской области по вопросам частной охранной деятельности. В заседании приняли участие сотрудники регионального управления ФСБ, ГУ МВД, представители администрации Самарской области и города Самары, руководители частных охранных организаций.

Одним из основных вопросов, который рассматривался на совещании, стала охрана правопорядка в период проведения Единого дня голосования. Обеспечивать безопасность выборных объектов в этот период помимо росгвардейцев и сотрудников органов внутренних дел будут также работники частных охранных организаций. При этом планируется задействовать наиболее подготовленных представителей ЧОО.

Второй вопрос, который рассматривался на заседании координационного совета – организация безопасности образовательных объектов в период 2024 – 2025 учебного года. Перед всеми заинтересованными ведомствами стоит задача повысить эффективность охранных мероприятий на объектах образовательной сферы.

В заключение совещания сотрудники лицензионно-разрешительных подразделений Росгвардии довели до руководителей ЧОО информацию об изменениях законодательства в сфере частной охранной деятельности и в области оборота служебного оружия.