О проведении «Бессмертного полка» в 2022 году расскажут на пресс-конференции 14 апреля

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14 апреля 2022 года в 11:00 на площадке МИА «Россия сегодня» пройдет пресс-конференция, посвящённая проведению шествия «Бессмертного полка» в 2022 году.



С 2015 года одним из центральных мероприятий празднования Дня Победы 9 мая является шествие участников Бессмертного полка по улицам и площадям. По данным МВД, в 2019 году по всей стране в акции приняло участие свыше 10,9 миллионов человек. Бессмертный полк прошёл в 115 странах ближнего и дальнего зарубежья.



В 2020 и 2021 годах с учетом сложившейся эпидемической ситуации «Бессмертный полк» прошёл в онлайн-формате. Более 2,4 млн человек приняло участие в шествии «Бессмертный полк онлайн» в 2020 году, ещё порядка 2,5 млн новых заявок присоединилось к ним в 2021 году.



О том, как пройдет «Бессмертный полк» в 2022 году, расскажут участники пресс-конференции:

- Елена Цунаева, сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», депутат Государственной Думы РФ;

- Сергей Макаров, сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», генерал-полковник, кавалер Ордена Святого Георгия IV степени;

- Геннадий Иванов, сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», автор идеи «Бессмертного полка»;

- Наталья Шадрина, руководитель Исполкома ООД «Бессмертный полк России»;

- Ольга Занко, председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы», депутат Государственной Думы РФ.

Фото: департамент информационной политики СО