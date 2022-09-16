О правовых основах в формате игры вместе с Самарским Домом молодёжи

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20 сентября в 12:10 в университете «МИР» (ул. Г.С. Аксакова, д. 21) пройдёт квест «Я выбираю право», цель которого рассказать молодежи о правах и обязанностях перед законом.

Квест-игра «Я выбираю право» призвана поднять среди молодёжи вопрос о правовой ответственности, знании собственных прав и обязанностей. Кроме того, игра поможет сформировать представление о правовых и социальных последствиях правонарушений и преступлений.

Участникам квеста предстоит восстановить историю, произошедшую с группой друзей-студентов. В эпизодах истории участники столкнутся с нарушениями учебной дисциплины, распространенными проблемами преступности, в том числе и нарушениями в сфере оборота наркотических веществ, преступлениями против собственности и общественной безопасности. Сценарий игры подготовлен юристами и специалистами по работе с молодежью.

В завершении игры участников ждёт дискуссионная площадка, где ребята смогут пообщаться на актуальные правовые темы с представителями правоохранительных и правозащитных органов, среди которых председатель Общественного совета при следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области, командир общественной организации «Добровольная народная дружина» – Иван Андрианов и представитель Департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции – Татьяна Бояркина. Такой формат позволит в открытом диалоге обсудить вопросы правовой ответственности и механизмы защиты прав и интересов студентов.

Проект реализуется в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории городского округа Самара» на 2022 - 2024 годы. Мероприятие осуществляется при поддержке Департамента культуры и молодёжной политики Администрации городского округа Самара. Организатором мероприятия выступает Самарский Дом молодежи.

Фото: СДМ