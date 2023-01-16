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О культурных событий в регионе на этой неделе

16 января 2023 15:58
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Анонс культурных событий.

Анонс культурных событий недели.

16 января в 12:00 в Самарской областной детской библиотеке состоится встреча с сотрудником Национального парка «Самарская Лука» Татьяной Барановской для детей в возрасте от 8 до 9 лет. На встрече ребята узнают об отличиях заповедников от национальных парков, вспомнят редких животных и растения, которые занесены в Красную книгу Самарской области, выяснят и куда прилетают зимовать летучие мыши.

17 января в 11:30 в Самарской областной детской библиотеке пройдет мероприятие для детей и подростков в возрасте от 7 до 14 лет, а также родителей «У зимы в Святки свои порядки»: крещенские посиделки.

С 17 января по 21 февраля Исторический парк «Россия - Моя история» приглашает на историко-документальную выставку «Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение». Выставка, посвященная Международному Дню памяти жертв Холокоста, откроется в 11:00.

17 января в Историческом парке «Россия - Моя история» пройдут тематические экскурсии «Повседневная жизнь блокадного Ленинграда». Организаторы проекта собрали сложный, но интересный материал о бытовых и ежедневных трудностях блокадников, которые не укладываются в голове современного человека.

17 января в 18:30 Тольяттинская филармония приглашает на концерт «Новая радость настала» в рамках III Крещенского фестиваля. Исполнители – ансамбль древнерусского певческого искусства «Стихира» под управлением Михаила и Юлии Жёлтиковых.

18 января в 11:00 в Самарской областной детской библиотеке состоится встреча с сотрудником Самарского зоопарка Александром Кузовенко «Удивительное рядом». Читатели узнают об уникальных особенностях фауны Самарской области.

18 января в 18:30 в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдет лекция философской школы «Симпозион» «Профессия преподавателя в ситуации быстро меняющегося мира». Лектор – Светлана Владимировна Соловьева, доктор философских наук, заведующая кафедрой философии и истории науки Самарского государственного университета путей сообщения. Вход – свободный.

18 января в 18:30 Самарский академический театр оперы и балета приглашает зрителей на оперу «Флория Тоска». Опера Джакомо Пуччини - великая история любви и предательства, обрамленная прекрасной музыкой итальянского композитора, вот уже более века не перестает трогать сердца людей. Спектакль настолько полюбился публике, что на сегодняшний день он является самым репертуарным в мире.

18 января в 18:30 на сцене Самарского академического театра драмы им. М.Горького спектакль «Лев зимой». XII век. Англия. Король Генри II должен назвать имя наследника престола. Здесь бушуют страсти, плетутся интриги и процветает коварство. Есть ли среди фальши и притворства настоящие чувства или жажда власти застит глаза настолько, что ненависть, предательство и тщеславие способны победить?

В рамках мультимедийной выставки «Жизнь с вирусами» в Историческом парке 19 января в 13:00 состоится лекция «Грипп, ОРВИ, СОVID-19 сегодня: кто кого?».
Спикером выступит Роганова Ирина Владимировна - профессор кафедры инфекционных заболеваний с эпидемиологией Самарского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук.

19 января в 18:00 в областном музее имени П. Алабина состоится торжественная церемония вручения премии за сохранение архитектурного наследия Самары «Старый новый город в рамках проекта «Сохранить как…».

19 января в 18:30 в Самарской филармонии выступит исполнительница народной песни, финалистка телевизионного шоу «Новая Звезда» на ТВ-канале «Звезда», лауреат всероссийских и международных конкурсов, заслуженная артистка Пензенской области
Марта Серебрякова (народный вокал) и ансамбль русских народных инструментов «ГУБЕРНIЯ» Пензенской филармонии.

19 января в 18:30 Самарский академический театр оперы и балета приглашает на балет «Эсмеральда» Цезаря Пуни, написанный по канонам романтического театра середины XIX века по знаменитому роману Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери».

19 января в 18:30 в Тольяттинской филармонии пройдет концерт органной музыки «Музыка Рождества». Виктория Гамазова (электронный орган) исполнит шедевры музыки барокко и романтизма.

20 января в 18:00 театр «СамАрт» приглашает на музыкальную комедию «Ханума».

20 января в 18:30 Драматический театр им. А.Н. Толстого в г.Сызрань покажет музыкальную комедию А.Н. Островского «Женитьба Бальзаминова». Билеты доступны по Пушкинской карте.

21 января в 10:30 и 13:00 Самарский театр кукол приглашает юных зрителей на спектакль «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». Пушкинский текст здесь органично подкреплен фольклорным опытом нашего народа: вспоминаются сохранившиеся до наших дней русские народные забавы, игры и незамысловатые обряды. Неожиданное оформление постановки совершенно по-новому откроет знакомый каждому с детства мир сказок Пушкина.

21 января в 11.00 и 13.00 в Краеведческом музее г. Сызрань состоится интерактивная программа выходного дня «Семейные выходные в музее» и «На дне древнего моря».

21 января в 12:00 в музее Алабина стартует занятие просветительской программы «Ступеньки истории». Оно познакомит посетителей младшего школьного возраста с историей градостроительства от деревянной Самары до современности, а также с основными архитектурными стилями Самары и биографиями архитекторов.

21 января в 15:00 Самарский академический театр оперы и балета приглашает на самую поэтичную оперу Николая Римского-Корсакова «Снегурочка». Композитор считал ее своим лучшим творением. «Снегурочка» поражает удивительно чутким, любовным воспроизведением картин народного быта, обрядов древнего язычества, чудесных образов народных сказок.

21 января в 18:00 в Тольяттинской филармонии пройдет концерт «Зимние узоры». Заслуженная артистка Пензенской области Марта Серебрякова (народный вокал) и Русский оркестр филармонии исполнят русские народные песни, романсы, авторскую музыку.

22 января в 12:00 в Тольяттинской филармонии начнется концерт «Сказочный саквояж». Путешествие по русским сказкам в компании удальцов-скоморохов Петруши и Марфуши перенесет слушателей в мир волшебства и познакомит с прекраснейшими образцами русской музыки – сочинениями Анатолия Лядова, Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского и Игоря Стравинского.

22 января в 15:00 Тольяттинская филармония приглашает на творческую встречу с пианистом Николя Челоро (Франция). Встреча состоится в Камерном зале в рамках III Крещенского фестиваля.

22 января в 16:00 в музее Модерна состоится концерт. Романсы и арии из опер исполнит солистка театра оперы и балета Татьяна Гайворонская (сопрано), партия фортепиано — Татьяна Кузуб.

22 января в 17:00 Тольяттинская филармония приглашает на концерт пианиста Николя Челоро. Проект «Сказки русского леса», который пианист представит в Тольятти, рассказывает о красоте России, русской деревни и русского леса средствами иммерсивного мультимедийного музыкального спектакля, с проекциями фотографий, видео, картин, акварелей и русских пейзажей.

22 января в 18:30 Самарский академический театр оперы и балета приглашает на «Лебединое озеро» Петра Чайковского — один из самых часто исполняемых балетов, настоящий символ балетного искусства.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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