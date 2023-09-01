Нужны как воздух: Правительство Самарской области совместно с компанией «Транспорт будущего» подготовят кадры для отрасли БАС

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Новая программа подготовки кадров для отрасли беспилотных авиационных систем (БАС) начала действовать в Самарской области. Правительство региона подписало соглашение с компанией «Транспорт будущего» и теперь совместно запускают обучение специалистов на базе профильных лицеев.

В День знаний компания «Транспорт будущего» предоставила учебные летательные аппараты профильным лицеям Самарской области и в дальнейшем поможет в создании программы обучения на основе своего опыта конструирования и производства БАС.

Занятия по БПЛА начнутся уже 1 сентября в трех образовательных учреждениях: Самарском международном аэрокосмическом лицее, Самарском лицее информационных технологий и тольяттинском Лицее №19.

«Беспилотные системы уверенно входят в нашу жизнь, в том числе в гражданской сфере. Благодаря новой программе, у ребят появится возможность одним из первых экспериментировать, пробовать оборудование и работать над этим новым проектом, получая новые знания. По решению Губернатора мы создаем в регионе целый кластер, он будет и образовательный, и производственный, и научно-технологический», - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Перед началом учебного года компания «Транспорт будущего» передала лицеям базовое оборудование и провела ознакомительную сессию для преподавателей и учащихся. В рамках программы школы будут использовать обучающие конструкторы дронов, программируемые образовательные дроны, системы полетов от первого лица и кубы для тренировочных полетов. Каждому образовательному учреждению передали по 7 платформ учебных летательных аппаратов.

К программе присоединятся представители Федерации Дрон-рейсинга Самарской области: профессиональные операторы проконсультируют преподавателей на начальном этапе подготовки и проведут несколько учебных мастер-классов в течение учебного года.

Запуск программ обучения для операторов беспилотной авиации в Самарской области станет одним из важных шагов реализации нацпроекта по развитию БАС, инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным в декабре 2022 года, и в развитии первого в России научно-производственного центра (НПЦ) беспилотных авиационных систем, считают в Транспорте будущего.

Напомним, что компания «Транспорт будущего» ведет активное строительство завода по выпуску беспилотных авиационных систем на территории ОЭЗ «Тольятти».

Соглашение о создании производства было подписано Губернатором Дмитрием Азаровым и генеральным директором ООО «Транспорт будущего» Юрием Козаренко на полях ПМЭФ-2023 в июне текущего года. «Мы рассчитываем, что к концу года будет запущено производство беспилотников – лучших моделей и наиболее эффективных в своем классе – на территории Самарской области», – отметил Глава региона.

В результате создания кластера и реализации проекта общий объем инвестиций превысит 20 миллиардов рублей. Компания планирует создать более 1 000 новых инновационных рабочих мест.

По словам генерального директора компании «Транспорт будущего» Юрия Козаренко, запуск НПЦ предполагает локализацию всей производственной цепочки БАС в Самарской области, включая разработку и создание отечественных комплектующих, проведение летных испытаний и разработку концепций коммерческого применения беспилотников, а также сервисное и техническое обслуживание БАС.

Фото: Министерство экономразвития и инвестиций Самарской области