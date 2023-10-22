Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью -1, -3°С, днем +5, +7°С.
 23 октября в Самарской области ожидается дождь и мокрый снег, до +8°С
Она обратила внимание на то, что при переходе на новый тип питания необходима консультация специалиста.
Нутрициолог: о плюсах и минусах трех популярных типов питания
На 7 компенсированной к основному времени матча Роман Ежов, получив мяч от Владимира Хубулова, отправил мяч в сетку – 3:1.
"Крылья" в Санкт-Петербурге проиграли чемпиону страны "Зениту" - 1:3
Основная цель мероприятия заключается в защите и продвижении экстенсивного выпаса скота, который оказывает позитивное влияние на сохранение биоразнообразия и борьбу с изменением климата.
Более тысячи овец и 200 коз прошло по центру Мадрида в рамках фестиваля животноводства
Самарская область ведет планомерную и последовательную работу, направленную на вовлечение жителей региона в систематические занятия спортом.
Лидия Рогожинская подписала соглашение о развитии корпоративного спорта в губернии
Этому предшествовал ряд встреч с инициативными и неравнодушными гражданами, непосредственно проживающими на территории поселка.
В Отделе полиции Красноглинского района провели инструктаж смешанных нарядов полиции и народных дружинников
Приглашенный гость – солист САТОБ, заслуженный артист РФ, народный артист Самарской области Андрей Антонов.
Концерт «Сергей Рахманинов: Я – русский композитор» состоится в отделе искусств СОУНБ
За роялем - маэстро Вячеслав Шевердин, поёт солистка САТОБ Наталья Бондарева.
СОУНБ: самарцев приглашают на концерт «Золото русского романса»
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 95.91
-1.4
EUR 101.43
-1.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают поговорить об архитектуре города и позавтракать
Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «Где ты, Ланцелот?»
В Самаре открывается юбилейная выставка Булгакова В. В. «В краю берез и тополей»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Нутрициолог: о плюсах и минусах трех популярных типов питания

22 октября 2023 20:53
114
Она обратила внимание на то, что при переходе на новый тип питания необходима консультация специалиста.

Человек любит экспериментировать со своим рационом и искать подходящий лично ему тип питания. Однако некоторые типы пользуются особой популярностью. Нутрициолог сервиса «Пакет» от Х5 Елена Свиридова  рассказала «Известиям» о плюсах и минусах новомодных типов питания.

Так, согласно кетодиете, рацион должен состоять на 60–80% из жиров, на 20–30% из белков и на 5–10% из углеводов. Сторонники кетодиеты утверждают, что это их стиль жизни, а не диета в традиционном понимании с целью похудения, отметила эксперт.

«Если рассматривать кето в таком разрезе, среди плюсов можно выделить ускорение метаболизма, снижение уровня сахара в крови и инсулина. Однако минусы также есть, причем довольно существенные. Во-первых, из-за сокращения поступления углеводов вы можете испытывать перманентный упадок сил и апатию. Именно углеводы являются источником энергии для организма. Сторонники кето считают, что организм можно перенастроить на получение энергии из жиров, однако изменение таких базовых процессов занимает много времени. Не стоит забывать, что изначально этот тип питания был создан для людей, которые борются с рядом болезней, например, диабетом», — сказала она.

Свиридова резюмировала, что в качестве метода похудения кетодиета является одним из самых щадящих. Однако здоровому человеку, не имеющему показаний к сокращению количества углеводов в рационе, в долгосрочной перспективе может наносить серьезный вред.

Другой «модный» тип питания — это палеодиета (неандертальская диета). Как следует из названия, приверженцы этого типа питания воссоздают рацион, близкий древнему человеку, объяснила нутрициолог.

«Обилие мяса и рыбы, овощи и фрукты, орехи и семена — всё это с минимумом заморочек. Сторонники палеодиеты убеждены, что современные методы производства и приготовления пищи вредят здоровью. Поэтому их выбор — это стейк с овощным салатом, заправленным растительным маслом. Или запеченная в лимонном соку рыба с картофелем. Максимум натуральности, отказ от искусственных ароматизаторов и подсластителей, «чистый» вкус пищи», — сказала специалист.

Из плюсов, безусловно, органичность такого рациона. А минус скорее психологический: человек может слишком сильно начать зацикливаться на том, что он ест, указала собеседница «Известий».

«В результате чего вы откажетесь от овощей, ведь там могут оказаться химикаты, или от мяса, так как не будете уверены, чем кормили животное. Совет: покупайте фермерские продукты, а если заметите повышенную тревожность насчет питания, обращайтесь к специалистам. Палеодиета — хороший выбор в качестве постоянного рациона. Человек получает все необходимые элементы, его питание чистое и естественное для организма. Однако важно следить за эмоциональным состоянием и не становиться фанатиком», — сказала она.

Еще один тип рациона — раздельное питание. По словам Свиридовой, суть в правильном комбинированим ингредиентов для лучшего усвоения организмом. Приверженцы такого питания считают, что некоторые элементы просто не могут перевариваться вместе. В результате — часть съеденных продуктов проходит естественный цикл пищеварения, а другая часть — гниет и загрязняет организм изнутри, сказала эксперт.

«Например, белок нельзя сочетать с крахмалом, то есть стейк с картофелем не окажется в тарелке сторонника этой диеты. Высокоуглеводные продукты можно есть только с некрахмалистыми овощами, например, гречку с помидором или огурцом. А фрукты вообще нельзя миксовать между собой. Всё это объясняется разными требованиями для переваривания той или иной пищи — скоростью усвоения, набором ферментов и уровнем pH. В целом, никакого вреда раздельное питание в себе не несет. Но только при условии, что в совокупности организм получает белки, жиры, углеводы, а также разнообразные витамины и минералы», — объяснила она.

Придерживаться раздельного типа питания сложно, так как правил очень много. Однако, если вам комфортно следовать и физически, и психологически, организм не пострадает, добавила нутрициолог.

В заключение Свиридова обратила внимание на то, что при переходе на новый тип питания необходима консультация специалиста.

 

Фото:   freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Задержаны участники массовой драки в парке Победы в Самаре
20 октября 2023  13:00
Задержаны участники массовой драки в парке Победы в Самаре
628
Осенний фестиваль ГТО пройдет в Самаре
20 октября 2023  12:40
Осенний фестиваль ГТО пройдет в Самаре
495
В Самаре пройдет 10-й юбилейный фестиваль “Друг человека”
20 октября 2023  10:27
В Самаре пройдет 10-й юбилейный фестиваль “Друг человека”
504
Дмитрий Азаров в Пекине продолжает работу на форуме «Один пояс - один путь»
17 октября 2023  12:14
Дмитрий Азаров в Пекине продолжает работу на форуме «Один пояс - один путь»
628
Команда «Перспективочка» из Самары - чемпион телевизионного шоу «КВН. Дети» 2023
17 октября 2023  11:51
Команда «Перспективочка» из Самары - чемпион телевизионного шоу «КВН. Дети» 2023
700
Весь список