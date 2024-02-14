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Новым заместителем ГУ МВД СО стал генерал – майор Сергей Басака

14 февраля 2024 17:20
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С 2011 года он занимал должность, главного инспектора внутренних дел Российской Федерации.

Сегодня 14 февраля, в рамках оперативного совещания начальник областного Главка генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов представил присутствующим руководителям служб и подразделений нового заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области – генерал – майора внутренней службы Сергей Басака.

Игорь Иванов отметил, что профессиональный опыт Сергея Басака поможет в выполнении служебных задач и поздравил его с назначением на должность.

Басак Сергей Александрович родился 28 июня 1964 года.

Имеет высшее образование, в 1985 году окончил Омскую высшую школу милиции МВД СССР. Кандидат юридических наук. В органах внутренних дел служит с 1985 года. Службу начал с должности оперуполномоченного УР ОВД Куйбышевского райисполкома г. Омска. С 2011 года занимал должность, главного инспектора внутренних дел Российской Федерации.

В феврале 2024 года Указом Президента РФ назначен заместителем начальника ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото:   ГУ МВД СО

 

 

 

Теги: Самара

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