Новый закон дает Минобороны и Росгвардии доступ к данным ЗАГС

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает Минобороны и Росгвардии доступ к сведениям из Единого госреестра ЗАГС, пишет 63.ру.

Цель документа — упростить бюрократические процедуры для военнослужащих и их семей. Как пояснили в Минобороны, это поможет оптимизировать работу ведомства и заметно сократить объем бумажной работы.

Что изменится благодаря закону:

данные об изменении семейного положения, количестве детей, смене имени или фамилии будут обновляться автоматически и в режиме реального времени;

военнослужащим и членам их семей не придется лично ходить по ведомствам и собирать справки, чтобы оформить положенные льготы и выплаты;

существенно упростится, например, постановка на учет для получения постоянного или служебного жилья. Количество нужных документов и сроки оформления сократятся в несколько раз за счет быстрой проверки данных о составе семьи;

командиры и начальники воинских частей смогут сами запрашивать сведения из реестра ЗАГС и оформлять документы для назначения соцвыплат. Это уменьшит число этапов согласования и ускорит подтверждение статуса военнослужащего, в том числе в зоне выполнения задач;