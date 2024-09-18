Новый руководитель ГУ МЧС СО представлен личному составу

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Сегодня в Главном управлении МЧС России по Самарской области состоялось официальное представление начальника Главного управления полковника внутренней службы Сергея Петровича Аникина.

Нового руководителя представлял личному составу гарнизона начальник Главного управления МЧС России по Нижегородской области генерал-лейтенант внутренней службы Валерий Геннадьевич Синьков.

Он отметил, что Самарская область это сложный регион с огромным потенциалом:

"В системе МЧС России, в системе безопасности ваш регион является важным значимым звеном и сплочённая работа коллектива Главного управления, как и всего гарнизона в целом, позволит добиться высоких результатов".

Сергей Петрович ранее занимал должность Первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Ульяновской области. За время службы награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Имеет ведомственные награды.

Сергей Петрович выразил уверенность, что совместная качественная и грамотная работа позволит улучшить ключевые показатели деятельности территориального пожарно-спасательного гарнизона Самарской области:

"Со всеми задачами мы сможем справиться сообща. Впереди предстоит большая работа. Идти только вперёд, другого пути у нас нет".

На мероприятии состоялось награждение отличившихся сотрудников в служебной деятельности, а также вручение очередных специальных званий.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО