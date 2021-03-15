Новый проект цифрового просвещения – интернет-канал ITopus запущен в Самаре

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Проектный офис цифрового развития Самарской области в содружестве с самарскими IT-компаниями запустил новый проект цифрового просвещения – интернет-канал ITopus. Это интернет-канал, цель которого подробно и понятно рассказать о тех процессах цифровой трансформации, которые происходят в жизни Самарской области, о реализации национального проекта «Цифровая экономика», об успешных практиках самарской IT-индустрии. Первый выпуск канала можно посмотреть по ссылке.

Это один из проектов, который в рамках цифрового просвещения проводит проектный офис цифрового развития Самарской области, который является главным исполнителем программы «Цифровые технологии» национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Напомним, что проектный офис был создан в сентябре 2018 года по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и президента Самарского университета, председателя Общественной палаты Самарской области Виктора Сойфера.

Главные функции офиса — продвижение самарских цифровых платформ на российский и международный уровень, организация масштабной подготовки и переподготовки кадров для развития цифровой экономики региона, привлечение федеральных, внебюджетных средств и иностранных инвестиций в региональную экономику. В 2020 году несмотря на пандемию проектный офис привлек 526 млн. рублей в качестве инвестиций в самарские IT-проекты.

Руководитель проектного офиса цифрового развития Самарской области Дмитрий Камынин отметил: «Наша цель - не просто рассказать понятным языком о процессах цифровой трансформации, в которых мы все участвуем, но и поделиться с регионами России теми практиками, которыми сильна IT-отрасль Самарской области. Регион является одним из лидеров в России по производству прорывных цифровых решений, у нас IT-специалистов готовят 7 вузов, в области созданы программные продукты, которыми пользуется весь мир. Мы должны продвигать регион для привлечения новых инвестиций, людей и идей».