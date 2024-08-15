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Он посвящен юбилею студенческих отрядов и Году семьи. Эта работа также вошла в число победителей фестиваля Приволжского федерального округа "ФормART" (12+).

Новый мурал теперь украшает дом на улице Дачной, 28 в Самаре. На стене - живописная история любви двух бойцов студенческого отряда - строителя и вожатой. Прототипом героев стали реальные люди.



Автор - художник Семен Маверский. Трудился над этим изображением пять вечеров. Рисовал не как обычно, с фасадной люльки, а с помощью автогидравлического подъемника, пишет Сова.

Фото: скрин видео телеканала "Губерния"