Новый функционал «личных кабинетов» на сайте ФНС России экономит время налогоплательщиков

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В 2024 году налоговой службой реализован новый функционал в линейке интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС России. Одно из актуальных новшеств - с 1 апреля 2024 года через «Личный кабинет индивидуального предпринимателя» можно отправить 20 форм налоговой и бухгалтерской отчетности. Сформировать отчетность можно бесплатно в программе «Налогоплательщик ЮЛ», после чего необходимо подписать квалифицированной электронной подписью (КЭП) и отправить подготовленный файл через «Личный кабинет индивидуального предпринимателя». Узнать о том, как получить КЭП, можно в специальном разделе официального сайта ФНС России «Как и где получить электронную подпись?».



Теперь индивидуальные предприниматели смогут отслеживать статус камеральной налоговой проверки с возможностью получения и последующего скачивания всех предусмотренных электронным документооборотом с налоговыми органами документов, подтверждающих отправку налоговой декларации в налоговый орган и результат ее обработки. К отправке через «Личный кабинет индивидуального предпринимателя» доступны следующие формы отчетности:



декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (КНД 1152017);

декларация на добычу полезных ископаемых (КНД 1151054);

сведения о полученных разрешениях на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, суммах сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов, подлежащих уплате в виде разового и регулярных взносов (КНД 1110011);

налоговая декларация по акцизам на табак (табачные изделия), табачную продукцию, электронные системы доставки никотина и жидкости для электронных систем доставки никотина (КНД 1151074);

налоговая декларация по акцизам на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, прямогонный бензин, средние дистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, природный газ, автомобили легковые и мотоциклы (КНД 1151089);

налоговая декларация по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию, а также на виноград (КНД 1151090);

налоговый расчет сумм доходов, выплаченных иностранным организациям, и сумм удержанных налогов (КНД 1151056);

налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу (КНД 1151059);

налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ) (КНД 1151020);

сведения о полученных лицензиях (разрешениях) на пользование объектами животного мира, суммах сбора за пользование объектами животного мира, подлежащих уплате, и суммах фактически уплаченного сбора (КНД 1110022);

налоговая декларация по водному налогу (КНД 1151072);

единая (упрощенная) налоговая декларация (КНД 1151085);

сведения о количестве объектов водных биологических ресурсов, подлежащих изъятию из среды их обитания в качестве разрешенного прилова, на основании разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов и суммах сбора, подлежащих уплате в виде единовременного взноса (КНД 1110022);

налоговая декларация по косвенным налогам (налогу на добавленную стоимость и акцизам) при импорте товаров на территорию Российской Федерации с территории государств - членов Евразийского экономического союза (КНД 1151088);

расчет суммы утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств (шасси) и (или) прицепов к ним (КНД 1151091);

расчет суммы утилизационного сбора в отношении самоходных машин и (или) прицепов к ним (КНД 1151101);

персонифицированные сведения о физических лицах (КНД 1151162);

расчет регулярных платежей за пользование недрами (КНД 1151026);

расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ) (КНД 1151100);

расчет по страховым взносам (КНД 1151111).



Еще одна новая функция стала доступна всем пользователям в линейке «личного кабинета» - подача заявления на отсрочку или рассрочку по налоговым платежам. Для этого достаточно заполнить форму заявления: в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» - подраздел «Рассрочка по налоговым платежам» раздела «Каталог обращений», подраздел «Изменить срок уплаты» раздела «Жизненные ситуации» «Личного кабинета индивидуального предпринимателя», подраздел «ЕНС» в разделе «Заявления. Запросы» «Личного кабинета юридического лица». На странице заполнения заявления есть подсказки о том, какие обязательные документы необходимо загрузить в каждое поле. Решение налогового органа по результатам рассмотрения заявления будет направлено налогоплательщику в личный кабинет в установленные сроки. Кроме того, можно дополнительно воспользоваться «Интерактивным помощником в получении рассрочки по уплате налогов», в котором представлены алгоритм действий и подробная информация, как получить рассрочку.



Необходимо отметить, что электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС России является одним их самых популярных в Самарской области – с налоговым органом через «личный кабинет» взаимодействуют каждый третий житель 63региона, более 43 тысяч организаций и 71 тысяча индивидуальных предпринимателей.