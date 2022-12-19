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Новый детский сад в поселке Сургут полностью готов

19 декабря 2022 14:09
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Детский сад вместит в себя 170 воспитанников.

Новый детский сад в поселке Сургут полностью готов к встрече с ребятами и будущими работниками самого современного в Сергиевском районе дошкольного учреждения. Строительство велось в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Осталось совсем немного и уютное двухэтажное здание гостеприимно откроет свои двери для сургутских малышей.

Детский сад вместит в себя 170 воспитанников. Здесь созданы комфортные условия для современного образования, развития и досуга детей: интерактивные доски в каждой группе, современное оборудование в медицинском кабинете и пищеблоке, просторные уютные спальни, музыкальный и физкультурный залы, во всем здании – новая мебель, игрушки, на улице – террасы, благоустроенные детские и спортивные площадки с разнообразными малыми архитектурными формами.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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