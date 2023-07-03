Новые трамвайные вагоны начали поступать в Самару

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"Те системные сдвиги в работе общественного транспорта в Самаре, которые стали возможнными благодаря поддержке главы региона Дмитрия Игоревича Азарова, уже приносят свои результаты - пополняем и обновляем подвижной состав", сообщает Елена Лапушкина в в своем телеграм-канале.

Первые вагоны из 12 закупленных прибыли в Самару. После распаковки они пройдут приемку и проверку всех систем и установленного оборудования. Впервые в городе будут курсировать трамваи, оснащенные кондиционерами. Кроме того, внутри установлены камеры видеонаблюдения и зарядные USB-устройства. Вагоны будут работать на самых востребованных маршрутах.

В скором времени ждем поступления в Самару первой партии новых автобусов.

Фото: администрация Самары