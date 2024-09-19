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Новые решения развития городов обсудили женщины-мэры на Евразийском женском форуме

19 сентября 2024 12:50
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Новые решения развития городов обсудили женщины-мэры на Евразийском женском форуме

В Санкт-Петербурге проходит Евразийский женский форум. Он стал площадкой для обмена опытом, обсуждения актуальных проблем и выработки совместных решений в сфере городского развития и укрепления международных отношений. В рамках форума сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Ирина Гусева провела сессию с участием женщин-мэров.

Представительницы муниципальной власти из России, Беларуси, Таджикистана и Ирана обсудили важность создания благоустроенных и безопасных территорий для жителей своих городов. Участницы поделились успешными практиками и подходами, направленными на улучшение жизни граждан и развитие инфраструктуры.

Кроме этого, они подчеркнули значимость созидательной роли женщины в формировании справедливых и добрососедских отношений между государствами.

ВАРМСУ в июле этого года законодательно закрепила за собой статус единой организации, представляющей интересы муниципалитетов на всех уровнях власти и в международных коммуникациях. По решению Президента, ведомство транслирует накопленный в нашей стране опыт МСУ коллегам из БРИКС и других дружественных стран. Ассоциация сформировала единую платформу для диалога и обмена опытом, что открывает новые горизонты развития территорий и повышения качества жизни граждан.

Фото: Росконгресс
 

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