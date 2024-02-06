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Новые правила материнского семейного капитала введут в 2024 году

6 февраля 2024 11:46
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Новые правила материнского семейного капитала введут в 2024 году

Для граждан Российской Федерации вопрос об использовании материнского капитала всегда был актуальным. Начальник отдела регистрации объектов недвижимости жилого назначения Управления Росреестра по Самарской области Ольга Герасимова рассказала о новых правилах его использования:

«С 1 февраля 2024 года материнский семейный капитал в России вырос: его проиндексировали на 7,5 %. Но это не единственное изменение в текущем году. С 1 января 2024 года уточнен перечень лиц, имеющих право на эту меру государственной поддержки.

С учетом поправок, внесенных в часть 1 статьи 3 Закона о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, материнский капитал теперь будет выплачиваться только лицам, имеющим гражданство Российской Федерации на момент появления ребенка (независимо от их места жительства), и только в том случае, если ребенок является гражданином Российской Федерации по рождению.

При возникновении права на выплату материнского капитала также не учитываются дети, которые не приобрели российское гражданство РФ.

При этом действие данных поправок не распространяется на граждан РФ, не имевших гражданства Российской Федерации и постоянно проживавших на территориях ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на день рождения (усыновления) ребенка (детей) по состоянию на день принятия в Российскую Федерацию указанных республик и областей, и образования в составе Российской Федерации новых субъектов - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки.

Средства в сумме, не превышающей 50% размера средств материнского (семейного) капитала, может быть выдана владельцу сертификата на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, а теперь, с 5 января текущего года, также, и на реконструкцию дома блокированной застройки на основании сведений, указанных в части 1.1 статьи 10 Закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".»

 

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