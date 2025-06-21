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Новые форматы трудоустройства становятся важными для поколения Z

21 июня 2025 13:41
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новые форматы трудоустройства становятся важными для поколения Z

В рамках сессии «Молодое поколение: драйвер или заложник глобальных трендов?» на Петербургском международном экономическом форуме Артем Кумпель, старший управляющий директор Авито, рассказал о том, как молодежь выбирает карьерный путь и как новые форматы трудоустройства становятся важными для поколения Z.

Согласно опросу Авито Работы, россияне в возрасте 18-25 лет уже начинают свою карьеру: 39% молодежи берут подработку иногда, а 15% — на постоянной основе. Кроме того, значительная часть опрошенных уже имеет трудовой опыт: 67% молодых респондентов отметили, что у них есть опыт работы. В разрезе продолжительности стажа: 25% работают 1-3 года, 21% — менее года, 12% — 3-5 лет и 9% — более 5 лет.

Молодые люди демонстрируют гибкость в карьере, рассматривая в качестве работодателя как крупные компании, так и малый бизнес. Лишь 14% респондентов 18-25 лет отметили, что для них важен размер и известность компании при выборе места работы. Параллельно растет интерес к трудоустройству: в I квартале 2025 года количество резюме соискателей 18-24 лет выросло на 49% по сравнению с прошлым годом. Работодатели, в свою очередь, предлагают больше вариантов занятости — например, число стажировок с гибким графиком за год выросло в 3 раза (+214%).

Однако помимо работы в найме, молодежь все чаще выбирает путь самостоятельной профессиональной реализации. Исследования Авито Работы показывают, что 16% действующих предпринимателей в России — это люди 25–34 лет.

Когда речь идет о факторах выбора работы, для зумеров важными критериями являются заработная плата (53%), гибкость графика (40%) и баланс между работой и личной жизнью (35%). При этом 41% опрошенных предпочитают свободный или гибкий график, 30% — частичную занятость, а 25% — полностью удаленную работу.

«Для молодежи важно, чтобы работа не только удовлетворяла их материальные потребности, но и предоставляла пространство для личного развития. Баланс между профессиональной жизнью и личным временем играет для них ключевую роль», — отметил Артем Кумпель, старший управляющий директор Авито.

Если рассматривать зарплатные ожидания в зависимости от опыта, прослеживается четкая динамика роста. Начинающие специалисты (стаж до 1 года) в среднем рассчитывают на 56 792 руб/мес, те, кто работает 1-3 года, — 77 651 руб/мес, а специалисты с опытом 3-5 лет надеятся на зарплату 93 310 руб/мес. Специалисты со стажем более 5 лет оценивают свой труд в среднем на 108 455 руб/мес.

«Демографическая яма 90-х напрямую сказывается на рынке труда. Людей просто не хватает, поэтому фокус на молодежь есть и будет в ближайшее время. Молодые люди меняют культуру компании  — они не боятся ошибок и у них более дерзкий подход.  В Авито мы сохраняем предпринимательский дух стартапа, это особенность нашего бизнеса в том числе», — отметил Артем Кумпель, старший управляющий директор Авито.

Также наблюдается активное применение технологий в поиске работы: 47% опрошенных проходили собеседования за последние 3 года, и 29% использовали ИИ в процессе трудоустройства, составляя резюме или подбирая вакансии. Особенно активно использование ИИ среди молодежи 18-24 лет, 42% которых уже пробовали нейросети в поиске работы.

Подростки 14-17 лет также начинают свою карьеру: в I квартале 2025 года наибольший рост интереса был зафиксирован к профессиям фотографа (в 2 раза, зарплатные ожидания — 30 000 руб.) и актера (также в 2 раза, 30 000 руб.) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Эти позиции привлекают гибким графиком и отсутствием требований к образованию. В тройке лидеров — комплектовщик (+97%, 25 000 руб.), расклейщик и почтальон (+88%, 20 000 и 25 000 руб. соответственно).

Теги: Опрос

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