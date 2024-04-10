Новокуйбышевец убил кошку отца

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Прокуратурой г. Новокуйбышевска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшем его гибель.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в апреле прошлого года нетрезвый мужчина, находясь по месту своего жительства, решил жестоко расправиться с кошкой, принадлежащей его отцу.

Подсудимый вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал.

С учетом мнения государственного обвинителя, при наличии отягчающего вину обстоятельства в виде рецидива, суд назначил подсудимому наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает облпрокуратура.