Новогодние праздники в Самарской области пройдут под эгидой объявленного в России «Года семьи»

146

Новогодние выходные, которые продлятся с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года включительно, в Самаркой области пройдут с «семейным» акцентом. Новый год – это традиционно семейный праздник, а выходные и каникулы – прекрасная возможность провести время с родными и близкими, а также помочь тем, кому необходима поддержка. Это особенно важно в контексте объявленного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 2024 года – Годом семьи. «В Новый год лучше больше уделить внимания близким, семье, найти общее дело – выставки, театры, спорт, активный образ жизни», – отметил Глава государства во время прямой линии, отвечая на вопрос о предстоящих новогодних праздниках.



В каждом муниципальном районе Самарской области предусмотрены разнообразные возможности для ярких, семейных новогодних выходных. Старт праздничным мероприятиям в регионе был дан еще в начале декабря. В преддверие нового года уже прошли такие мероприятия, как «Елка желаний», состоялась предновогодняя встреча Губернатора Дмитрия Азарова с ребятами из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые в 2023 году отличились особыми успехами в творчестве, спорте, обучении. Более двух тысяч детей из всех городов и районов Самарской области, а также из подшефного города Снежное Донецкой народной республики побывали на цирковом шоу – ежегодном мероприятии для детей из многодетных и малообеспеченных семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также для семей, где есть детки с инвалидностью и ограничениями здоровья, организатором которого выступает Правительство Самарской области. До 31 декабря более 500 тысяч ребят по всей Самарской области в возрасте от 2 до 15 лет получат сладкие новогодние подарки от имени Губернатора. Особое внимание было уделено семьям и участникам специальной военной операции – для них организованы адресные поздравления на территории муниципальных образований области.



«Давайте каждый постарается создать людям праздничную атмосферу. Конечно, сейчас на это нацелены все органы власти и общественные организации, но уважение и благодарность не могут быть лишними. Поможем и поддержим. Это наш человеческий долг перед семьями героев», – обратился Глава региона Дмитрий Азаров ко всем жителям Самарской области с просьбой окружить вниманием тех, кто вынужден встречать этот праздник без своих любимых рядом.



Выражая уважение к семьям героев, нашим защитникам, которые сейчас находятся в зоне СВО и ежедневно рискуют жизнью ради свободы и мирного неба, а также для обеспечения безопасности каждого жителя и гостя нашего региона, в Самарской области, как и во многих субъектах Российской Федерации, принято решение не проводить массовых гуляний и традиционного новогоднего фейерверка. Однако праздничная атмосфера уже царит в каждом уголке области. Так, на площади Куйбышева в Самаре оформлен новогодний комплекс: семь елок с медиагирляндами, входные зоны с медиамодулями, различные световые конструкции, аттракцион «Деревянная горка», арт-объекты «Щелкунчик» и «Снежная королева», два катка. Кроме того, на площади будет работать мультимедийный комплекс «Часы», с экрана которого прозвучат видеопоздравления для жителей Самары от городов, расположенных во всех одиннадцатичасовых поясах России, и артистов самарских брендовых творческих проектов («Душа баяна», «Грушинский фестиваль», фестиваль Дмитрия Шостаковича, фестиваль «На сопках Маньчжурии» и др.).



В период новогодних каникул со 2 по 8 января 2024 года на площади Куйбышева запланирована работа физкультурно-развлекательной зоны «Зимние забавы», которая включает в себя ледовые площадки для массового катания, площадку для игры в городки «Городок», площадку «Лазертаг», площадку для игры в керлинг, cнежковый тир, гигантские шахматы, тир тэг регби, биатлон-тир, футбольный бильярд, фотозону и др. После четырехлетнего перерыва возобновляет работу Усадьба самарского Деда Мороза, на территории которой будут проходить новогодние интерактивные программы по мотивам русских народных сказок с участием костюмированных сказочных персонажей. Также на главной площади области будут работать объекты потребительского рынка, два павильона проката и заточки коньков, а также два ледовых катка.



Стадион «Солидарность Самара Арена» в дни новогодних праздников вновь станет точкой притяжения для жителей и гостей Самарской области, предпочитающих активный досуг. Впервые Олимпийская деревня была создана в канун 2020 года по поручению Губернатора Дмитрия Азарова, и на протяжении уже четырех сезонов Олимпийская деревня является визитной карточкой области в дни новогодних праздников. Ежегодно пространство концептуально наполняется мероприятиями и активностями в соответствии с тематикой наступающего года. Так, в новом сезоне темой новогодней локации на стадионе «Солидарность Самара Арена» станут «Семейные традиции». Для посетителей будут доступны лыжные трассы, веселые забеги, массовые катания, броски керлингового камня, а также безопасные горки, на которые, можно будет приходить со своими тюбингами и ледянками. Для маленьких гостей по расписанию будет работать сказочный дом Деда Мороза, будут организованы мастер-классы по таким зимним видам спорта, как снежное регби, хоккей, керлинг и синхронное катание на коньках. Не останется без внимания полюбившаяся всем выставка «Планет». Территорию планируют подготовить к 30 декабря. Актуальная информация о расписании всех активностей будет доступна в официальной группе учреждения в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/samaraarena.official), а также на официальном сайте arena63.ru.



Ледовые площадки в формате открытых катков организованы практически во всех муниципальных районах Самарской области.

Только в Самаре в этом году подготовлено 128 ледовых пространств.



Основным центром проведения лыжного досуга в Самаре по традиции станет территория спортивной школы «Чайка» в пос. Управленческий, где лыжные трассы будут организованы как для любителей, так и для спортсменов. График работы – на официальной странице ГАУ ДО СО «СШ «Чайка» (https://vk.com/lb_chaika163). Сезон профессиональных спортивных встреч 2024 года в Самаре откроет баскетбол. Первая игра состоится 6 января в 18:00. На паркете «МТЛ Арены» встретятся женские команды БК «Самара» (Самара) и БК «Динамо» (Новосибирск). 7 января в 18:00 в СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» встретятся мужские команды БК «Самара» (Самара) и столичный ЦСКА. 8 января в 18:00 волейболисты «Новы» в универсальном комплексе «МТЛ Арена» проведут домашний матч против ВК «Зенит-Казань».



Местный климат, география и ландшафты позволяют объединить досуг и локальный туризм. Так, самый популярный горнолыжный курорт Самарской области имеет хорошую транспортную доступность, до него легко добраться на такси или общественном транспорте из Самары и Тольятти. Сноускайтинг, собачьи упряжки, хаски сафари, путешествие на судне на воздушной подушке, сноуборд, горные и классические лыжи – каждый найдет себе развлечение по душе. В последнее время в Самарской области активно развивается популярное спа-направление. Самые крупные комплексы находятся в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске.



В дни новогодних каникул горожане и гости города смогут посетить концерты, выставки, мастер-классы, спектакли и представления в театрах, музеях, выставочных и концертных залах. Так театры подготовили несколько премьер для гостей и жителей нашей области. Самарский академический театр драмы имени Максима Горького впервые покажет спектакль «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» (12+) в постановке Александра Черепанова. Это будет попытка средствами театра, музыки, пластики и медиа деконструировать текст Пушкина, чтобы пересобрать его, но уже с новым звучанием, за рамками коллективного восприятия Пушкина, где ведущую роль сыграет театр, а текст станет источником вдохновения. При этом театр порадует гостей и внешними «премьерами»: впервые здание театра будет украшено новогодней иллюминацией, а на втором этаже гостей будет ждать пятиметровая елка, украшенная творениями зрителей театра.



В театре юного зрителя «СамАрт» состоятся премьерные спектакли «Крутые ребята», по мотивам современных норвежских сказок. Посмотреть спектакль можно каждый день с 2 по 8 января включительно.



Самый популярный новогодний балет «Щелкунчик» традиционно присутствует в новогодней афише Самарского академического театра оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича. В этом году запланировано 23 дневных и вечерних представлений. Также в новогодние каникулы здесь покажут «Золотой ключик» (5 и 8 января), «Волшебная лампа Аладдина» (3 января), оперу «История Кая и Герды» (4 и 6 января).



В Самарской филармонии 2, 3 и 4 января состоится новогоднее представление для детей «По щучьему велению», по мотивам русской народной сказки.



В Тольяттинской филармонии 4 января будет показана новогодняя сказка «В некотором царстве, в некотором государстве, или новые приключения Коли и Оли». Подробная информация о новогодних театральных и музыкальных программах – на официальном ресурсе министерства культуры Самарской области (https://vk.com/@-121061747-teatralnye-i-muzykalnye-ka..).



Музейная программа в дни новогодних каникул наполнена мероприятиями и экспозициями, соответствующими тематике наступающего года – «Семья и семейные традиции». 4 января (четверг, в 13:00, 16:00) состоится первое творческое занятие в Самарском областном художественном музее. Тема встречи – «Новогодние игрушки». Участники творческого занятия создадут миниатюрные новогодние игрушки, которые можно использовать как брелоки, новогодние украшения. Мастер-классы в музее будут проходить практически в ежедневном формате. Не менее интересная и насыщенная программа запланирована в Областном краеведческом музее имени Петра Алабина: мастер-класс по созданию новогодней звезды, интерактивное мероприятие «Сказка о елочке», мастер-класс «Рождественский Ангел», выставка «Карнавал новогодних игрушек» (возрастная категория 0+), посвященная традициям празднования нового года в советский период. В доме-музее М.В.Фрунзе, 5 января (по предварительной записи) пройдет новогоднее мероприятие «Новый год в гостях у оловянного солдатика». А Музей Модерна 7 января (в 12:00) приглашает детей и родителей на новогодний кинопросмотр и обсуждение классических новогодних мультфильмов в рамках работы клуба «Зеленка». Подробная информация на ресурсе министерства культуры Самарской области (https://vk.com/mincult.samregion?w=wall-121061747_35038).



Библиотеки Самарской области уже зарекомендовали себя, как места нового формата общения: здесь не только читают книги, но также общаются, обмениваются мнениями, проводят творческие встречи. В праздничные дни 4, 5, 6 января в Самарскую областную научную библиотеку (г. Самара, проспект Ленина, дом 14а) ожидается прибытие уникального «Новогоднего литературного экспресса». Гостей приглашают отправиться на поиски литературных приключений и познакомиться с новыми интересными книгами. Также в эти дни будет работать комплексная выставка «Большой театр в Куйбышеве». Посетители смогут увидеть десятки подлинных афиш концертов и спектаклей тех лет, познакомятся с редкими печатными изданиями о Большом театре, узнают о его деятельности в эвакуации и о работавших в нем знаменитых артистах и музыкантах. 4 января в 16:00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной научной библиотеке состоится авторская программа «О земном и Небесном Отечестве» композитора Александра Арша. 3 января в 11:00 Библиотека народов Поволжья Детская библиотека № 14 (г. Самара, ул. Ленинградская, 7) приглашает на встречу «Сохраняем традиции». 4 января в 12:00 Центральная городская детская библиотека им. Макаренко (г. Октябрьск, ул. Гая, 52а) приглашает в «Новогоднюю школу волшебников». 6 января в 12:00 в Борской межпоселенческой библиотеке (Самарская область, с. Борское, ул. Ленинградская, д. 47б) пройдет мастер-класс «Роспись имбирных пряников». Подробная информация на ресурсе министерства культуры Самарской области (https://vk.com/mincult.samregion?w=wall-121061747_35031).



Для тех, кто мечтает увидеть всю Россию – новогодние праздничные дни лучший момент для исполнения этого желания. На Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ представлены все регионы нашей страны от Калининграда до Камчатки. Уникальный масштабный проект, инициированный Президентом России Владимиром Путиным, собрал на одной площадке важнейшие достижения страны. Праздничные концерты, фестивали, мастер-классы, ледовые шоу, а также недавно открывшийся фестиваль ледяных скульптур, ждут гостей на ВДНХ в новогодние праздники.



Обязательно стоит заглянуть на стенд Самарской области – здесь в новогодние каникулы жители и гости Москвы смогут принять участие в конкурсах и викторинах, узнать больше о достижениях и туристическом потенциале нашего региона и получить возможность выиграть автомобиль. Афиша праздничных мероприятий на территории ВДНХ представлена на сайте Правительства Самарской области (https://www.samregion.ru/press_center/news/kak-vstret..). )