Новогодние праздники состоятся в Музее Эльдара Рязанова в Самаре

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3 января (среда) в 12.00 историк, главный хранитель фондов музея Татьяна Пульная проведет интерактивное занятие «В гостях у Сказки» (6+), на котором расскажет юным посетителям, как праздновали Рождество и Новый год более ста лет назад, покажет миниатюру театра теней по сказке «Свинопас» (6+) датского писателя Ганса Кристиана Андерсена и сделает вместе с детьми новогоднюю открытку. Вход на мероприятие – 200 рублей для детей и входной билет для взрослых (150-100 рублей). Количество мест ограничено (не более 12 детей).

4 января (четверг) в 16.00 главный хранитель фондов музея Татьяна Пульная прочитает лекцию «Самара зимняя» (12+), на которой расскажет, чем занимались самарцы в зимнюю пору и новогодние праздники больше 100 лет назад. Вход на мероприятие – 200 рублей. Количество мест ограничено (не более 15 человек).

6 января (суббота) в 16.00 пройдет лекция «Новогодние киносказки Эльдара Рязанова» (12+). Старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой расскажет истории создания новогодних фильмов Эльдара Рязанова. Вход на мероприятие – 200 рублей. Количество мест ограничено (не более 15 человек).

Подробная информация о каждом мероприятии – в пресс-релизе.

Требуется обязательная предварительная запись на мероприятия.



Просим обратить внимание! В новогодние праздники Музей Эльдара Рязанова работает по следующему расписанию: