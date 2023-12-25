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Новогодние праздники состоятся в Музее Эльдара Рязанова в Самаре

25 декабря 2023 09:45
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Новогодние праздники состоятся в Музее Эльдара Рязанова в Самаре

3 января (среда) в 12.00 историк, главный хранитель фондов музея Татьяна Пульная проведет интерактивное занятие «В гостях у Сказки» (6+), на котором расскажет юным посетителям, как праздновали Рождество и Новый год более ста лет назад, покажет миниатюру театра теней по сказке «Свинопас» (6+) датского писателя Ганса Кристиана Андерсена и сделает вместе с детьми новогоднюю открытку. Вход на мероприятие – 200 рублей для детей и входной билет для взрослых (150-100 рублей). Количество мест ограничено (не более 12 детей).

4 января (четверг) в 16.00 главный хранитель фондов музея Татьяна Пульная прочитает лекцию «Самара зимняя» (12+), на которой расскажет, чем занимались самарцы в зимнюю пору и новогодние праздники больше 100 лет назад. Вход на мероприятие – 200 рублей. Количество мест ограничено (не более 15 человек).

6 января (суббота) в 16.00 пройдет лекция «Новогодние киносказки Эльдара Рязанова» (12+). Старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой расскажет истории создания новогодних фильмов Эльдара Рязанова. Вход на мероприятие – 200 рублей. Количество мест ограничено (не более 15 человек).

Подробная информация о каждом мероприятии – в пресс-релизе.

Требуется обязательная предварительная запись на мероприятия.
 

Просим обратить внимание! В новогодние праздники Музей Эльдара Рязанова работает по следующему расписанию:

31 декабря, 1, 2 и 7 января: выходные дни
3, 4, 5 и 8 января: 12.00 – 20.00
6 января: 12.00 – 18.00
С 9 января музей работает по стандартному графику.

Теги: Мероприятия

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