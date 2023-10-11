Новая жертва мошенников: 10 миллионов оформил в кредит тольяттинец

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В Тольятти от действий злоумышленников пострадал главный инженер одной из организаций города.

По телефонному звонку мужчина оформил несколько кредитов на общую сумму свыше 10 млн рублей и перевел на счета мошенников.

Житель Тольятти оформил кредиты в разных банках и по указанию звонившего перевел денежные средства по указанным абонентским номерам телефона на электронные кошельки. После перевода всей суммы он понял, что стал жертвой мошенников

Уважаемые жители и гости Самарской области! Не выполняйте никаких действий по инструкции телефонных собеседников, кем бы они ни представлялись! Если у вас действительно будут сомнительные операции с вашим счётом, то сотрудник банка предложит вам явиться с паспортом в ближайшее отделение, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: freepik.com