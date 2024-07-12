Новая ярмарка продукции самозанятых в Самаре - прием заявок открыт

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20 и 21 июля приглашаем самозанятых мастеров стать участниками новой ярмарки в Струковском саду. Организатором выступает Promarket_sam (https://vk.com/promarket_sam), региональный центр “Мой бизнес” - партнер события.



Ярмарка - отличный способ рассказать о своем проекте, совершить прямые продажи и найти новых клиентов. Если вы:

✔️являетесь самозанятым, зарегистрированным в Самарской области,

✔️ производите интерьерную и сувенирную продукцию, одежду, аксессуары, украшения, товары для красоты и здоровья,

✔️имеете достаточное количество продукции для продажи в течение дня,

приглашаем к участию!

Все заявки пройдут предварительный отбор. Напомним, что приоритет отдается самозанятым, которые ранее в 2024 году не участвовали в ярмарках.



Время работы ярмарки самозанятых:

20 и 21 июля с 11:00 до 20:00



Хотите представить свою продукцию на маркете в Струковском саду?