153

Ночью на Земле начались сильные магнитные бури, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, передает РИА Новости.

"На Земле около полуночи по московскому времени зарегистрированы магнитные бури планетарного масштаба. В настоящее время геомагнитный индекс Kp находится в диапазоне от G2 до G3, то есть от средних до сильных бурь", — говорится в ее Telegram-канале.

Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Бури уровня G1 считаются самыми слабыми, они почти никак не влияют на работу электроприборов. Уровень G3 — сильная буря, она напрямую воздействует на энергосистемы и вызывает перебои в спутниковой навигации и радиосвязи. Максимальный уровень — G5, возможны масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.

Предполагается, что бури продлятся около суток и завтра перейдут в основную фазу, когда к Земле начнут приходить основные массы выброшенной плазмы, которые запустят еще более сильные геомагнитные процессы.

Фото: pxhere.com