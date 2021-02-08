Ночью 9 февраля в Самарской области ожидается температура воздуха -30, -31 °С

35

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью 9 февраля местами по Самарской области ожидается минимальная температура воздуха -30, -31 °С.



Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует жителям области сократить время пребывания вне помещений и внимательно следить за своим состоянием, не допускать переохлаждения.



Правила первой помощи при переохлаждении и обморожении:



- как можно быстрее перенесите пострадавшего в теплое помещение;



- снимите с пострадавшего промерзшую или промокшую одежду и обувь;



- при обморожении пальцев рук и ног вначале разотрите их смоченной спиртом салфеткой, затем обмороженные участки тела можно опустить в едва теплую воду, лишь постепенно (!) доводя ее в течение 20-30 минут до температуры тела (36-37 °С), после чего вновь произведите несильное растирание до появления чувствительности кожи;



- на обмороженный участок кожи наложите сухую стерильную повязку, пострадавшего тепло укутайте;



- обеспечьте неподвижность обмороженных участков тела, так как кровеносные сосуды в них становятся очень хрупкими и могут возникнуть кровоизлияния. С этой целью можно использовать кусок фанеры или плотного картона, которые прибинтовываются поверх повязки;



- для восполнения тепла в организме и улучшения его кровообращения дайте пострадавшему выпить горячий чай или молоко;



- в случае подозрения на переохлаждение немедленно вызовите скорую помощь.



Обратитесь за медицинской помощью если:



- отогревание сопровождается усиливающейся болью, пальцы остаются бледными и холодными - это признак глубокого отморожения



- обморожение возникло у ребенка или пожилого человека или если площадь участка обморожения больше площади ладони пострадавшего



- на обмороженных участках появились пузыри. Вскрывать пузыри самостоятельно категорически запрещается



- у пострадавшего появились следующие симптомы: сильная дрожь, замедленное дыхание, холодная бледная кожа, сильная усталость, сонливость, вялость, спутанность сознания или нарушение памяти и другие симптомы общего переохлаждения.



Чего делать нельзя при обморожении:



- растирать снегом обмороженные участки, так как кровеносные сосуды кистей и стоп очень хрупки и поэтому возможно их повреждение, а возникающие микроссадины на коже способствуют внесению инфекции. Кроме того растирание снегом не только не согревает пораженные участки, но и усиливает их охлаждение.



- резко согревать пострадавшего (обкладывание горячими грелками, горячий душ, погружение в горячую ванну, интенсивное растирание), так как возникающий в тканях перепад температур препятствует восстановлению кровотока, что может привести к омертвению обмороженных участков кожи.



- смазывать жиром или мазями обмороженные участки - это усугубляет охлаждение и травмирует кожу



- давать пострадавшему алкоголь и кофе. Эти напитки способствуют резкому расширению сосудов, что может привести к их разрыву, внутренним кровоизлияниям, нарушению работы сердца



- вскрывать самостоятельно пузыри на обмороженных участках



Профилактика обморожений:



- На мороз выходите в многослойной одежде: два свитера под пальто или куртку, двойные рукавицы, хлопчатобумажные, а сверху шерстяные носки – воздух между слоями одежды удерживает тепло. Обувь должна быть сухой и свободной.



- На морозе не рекомендуется носить металлические украшения, так как металл остывает значительно быстрее тела человека.



- Ни в коем случае не смазывайте лицо кремом, особенно увлажняющим. Это сильно увеличивает риск обморожения. При слабых и средних морозах пользуйтесь жирной косметикой, при сильных морозах от косметики вообще лучше отказаться.



- Не отправляйтесь на улицу на голодный желудок, так как возможно, организму потребуется много энергии для борьбы с холодом.



- Не пейте спиртного – алкогольное опьянение на самом деле вызывает большую потерю тепла и способствует переохлаждению, в то же время вызывая иллюзию «согревания организма».



- Не курите на морозе – курение уменьшает циркуляцию крови в руках и ногах и таким образом делает конечности более уязвимыми.



- Если чувствуете, что ноги или руки начинают замерзать, немедленно начинайте двигаться, позже делать это будет уже больно.



- Не позволяйте обмороженному месту снова замерзнуть – это вызовет куда более значительные повреждения кожи, передает пресс-служба облМЧС.







