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Ночью 1 октября  местами в Самарской области ожидаются заморозки до -2 С

30 сентября 2023 16:12
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Будьте внимательны и осторожны на дорогах.

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью 1 октября  местами в Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0, -2 С.

В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

Гражданам не допускать переохлаждения, одеваться теплее.

Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, поэтому рекомендуем для защиты растений обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) или соломой.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

 

Фото:   ru.freepik.com

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