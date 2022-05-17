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«Ночь музеев» в Самаре: басы на балконе, пешеходная улица Куйбышева, бесплатные экскурсии и кинопоказы

17 мая 2022 20:42
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«Мода на традиции» - так звучит тема предстоящей акции.

В субботу, 21 мая, в Самаре пройдет акция «Ночь музеев». «Мода на традиции» - так звучит тема предстоящей акции. В этом году количество участников акции по сравнению с прошлым годом выросло до 50-ти. Это не только музейные площадки, но и большое количество творческих институций.

С 13.00 до 18.00 проводится детская «Ночь музеев».В 18.00 стартует основная программа акции. 

От самарского филиала Третьяковской галереи до Хлебной площади практически по всем «музейным» точкам будут бесплатно курсировать экскурсионные автобусы.

21 мая улица Куйбышева вновь станет пешеходной. Здесь будут проходить музыкальные и танцевальные программы. Около гостиницы «Бристоль Жигули» в 20.00 пройдет концерт «Басы на балконе». 

Еще одно событие, которое пройдет 21 мая, – это праздничное шествие «Мы вместе» по улице Куйбышева.

Максимально подробно о "Ночи музеев" здесь.

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