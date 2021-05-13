"Ночь музеев-2021" в Самаре:  будут организованы бесплатные пешеходные экскурсии

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В субботу, 15 мая, в Самаре пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев-2021». В этот день более 45 площадок* города подготовят для посетителей специальные программы.

В акции примут участие не только музеи, но и арт-пространства, галереи, общественные локации, образовательные центры, библиотеки, театры и концертные организации. С 13.00 до 17.00 проводится детская программа, с 17.00 до 23.00-24.00 – основные мероприятия акции «Ночь музеев-2021». Улица Куйбышева 15 мая станет пешеходной. Здесь с 18:00 до 23:00 будут проходить музыкальные и танцевальные программы.

Для удобства горожан с 15.00 до 23.30 (с интервалом в 30 минут) от остановки «Самарский филиал Третьяковской галереи» до «Хлебной площади» будет курсировать специальный автобус, который охватит основные площадки.

На площадках акции, в музейном автобусе, в информационном центре (ул.Куйбышева/ул.Ленинградская) будут работать подготовленные волонтеры культуры, которые смогут рассказать об акции «Ночь музеев-2021».

Впервые в этом году будут организованы бесплатные пешеходные экскурсии. Для жителей города подготовлено более 20 маршрутов. Обращаем внимание, что участие в экскурсиях возможно по предварительной записи. Количество мест в группах ограничено. Запись на экскурсии осуществляется по телефонам: 8 996 728 83 67 Татьяна, 8 996 729 04 69 Наталья.

Экскурсионные программы:

«Музеи, которых нет». Как и почему рождаются и не рождаются музеи? Куда они исчезают? О чем рассказывали их экспонаты? Ведущий - Михаил Перепелкин. Время проведения: 12.00-14.00. Маршрут - Пл.Революции (памятник В.И.Ленину) - Усадьба А.Толстого.

Экскурсия по ул.Спортивная. Архитектура и люди. Ведущий - Андрей Артемов. Время проведения: 13.30-14.30. Маршрут - Дом с часами (ул.Коммунистическая, 5) - Стадион «Локомотив» (ул.Агибалова, 7).

«Пройдем по Алексеевской» (Красноармейской). Улица Красноармейская как связующая район вокзала с центром города и рекой Волга Ведущий - Наталья Кубрина. Время проведения: 14.00-16.00. Маршрут - Красноармейский спуск (памятник П.В.Алабину) - Ильинская площадь.

«Мещанские истории (истории из жизни)». Сто лет назад Самара была мещанской… Ведущий - Зоя Кобозева. Время проведения: 14.00-16.00. Маршрут - Сквер «Три вяза» (ул.Некрасовская, 28) - Речной вокзал (ул.М.Горького, 82).

«Самара – жемчужина Волги». История города через истории людей. Ведущий - Роза Бадыкова. Время проведения: 14.00-16.00. Маршрут -Пл.Революции (памятник В.И.Ленину) - Пл.Куйбышева (памятник В.В.Куйбышеву).

«В Самаре нет больших поэтов?..» Самара в литературе и литераторы города. Ведущий - Ольга Дорофеева. Время проведения: 15.00-17.00. Маршрут - Хлебная площадь (памятник Ф.Э.Дзержинскому) - Сквер Аксаковых (ул.Красноармейская, 10).

«Самара купеческая». Благосостояние Самары, ее внешний облик, характер города определяли когда-то местные купцы. Ведущий - Ольга Малафеева. Время проведения: 15.00-17.00. Маршрут - Хлебная площадь (памятник Ф.Э.Дзержинскому) - Пл.Революции (памятник В.И.Ленину).

«Архитектурная эклектика улицы Фрунзе». Об архитектурных стилях, встречающихся на улицах Самары. Ведущий - Екатерина Жемкова. Время проведения: 15.00-17.00. Маршрут - Пл.Революции (памятник В.И.Ленину) - Пл.Чапаева.

Экскурсия по пр.Ленина. Ведущий - Андрей Артемов. Время проведения: 15.30-16.30. Маршрут - Рашпиль (ул.Осипенко, 32) - КРЦ «Звезда» (ул.Ново-Садовая, 106Г).

«Модерн в облаках». Путешествие по архитектурному стилю модерн в Самаре. Ведущий - Армен Арутюнов. Время проведения: 16.00-17.00. Маршрут - Здание Военно-исторического музея ПриВО (ул.Шостаковича, 1) - Пл. Революции (памятник В.И.Ленину).

«Хроники запасной столицы». Куйбышев – запасная столица – это не только посольства, Большой театр и Бункер Сталина. За скупыми строками газет и архивных материалов скрыта повседневная история многих и многих… Ведущий - Елена Краснова. Время проведения: 16.30-18.30 Маршрут - Пл.Куйбышева (памятник В.В.Куйбышеву) - Речной вокзал (ул.М.Горького, 82).

«Мещанские истории (истории из жизни)». Сто лет назад Самара была мещанской…Ведущий - Зоя Кобозева. Время проведения: 17.00-19.00. Маршрут - Сквер «Три вяза» (ул.Некрасовская, 28) - Речной вокзал (ул.М.Горького, 82).

«Улица графа Льва Толстого». Бывшая улица Москательная была переименована в честь великого русского писателя в далеком 1908 году. Ведущий - Наталья Кубрина. Время проведения: 17.00-19.00. Маршрут -Ул.Льва Толстого, 94 (Дом культуры железнодорожников) - Первая очередь Набережной.

«Дипломатический Куйбышев». В годы Великой Отечественной войны в наш город было эвакуировано 22 посольства и 2 дипломатические миссии. Ведущий - Роза Бадыкова. Время проведения: 17.00-19.00 Маршрут - Пл.Куйбышева (памятник В.В.Куйбышеву) - Пл.Революции (памятник В.И.Ленину).

«Криминальные хроники старой Самары» (18+). О чем писали местные газеты в конце XIX-начале ХХ вв., чем промышляли мошенники, кто из известных людей попался на их уловки, где были самые опасные улочки.Ведущий - Екатерина Головицкая Время проведения: 18.00-20.00. Маршрут - Ул.Красноармейская, 23 (пересечение Молодогвардейской и Красноармейской, маг. «Сюрприз») - Пл.Революции (памятник В.И.Ленину).

«Воскресенская площадь… Самарская и окрестности». В прошлом – торговая площадь. Современная – невоплощенная идея куйбышевских высоток, и современный мемориальный комплекс «Монумент Славы». Ведущий - Лариса Кирюхина. Время проведения: 18.00-20.00. Маршрут -Самарская площадь (памятник Д.Ф.Устинову) - Пл.Славы (монумент Славы).

«Архитектурная эклектика улицы Фрунзе». Об архитектурных стилях, встречающихся на улицах Самары. Ведущий - Екатерина Жемкова. Время проведения: 18.00-20.00. Маршрут - Пл.Революции (памятник В.И.Ленину) - Пл.Чапаева.

«Самара купеческая». Благосостояние Самары, ее внешний облик, характер города определяли когда-то местные купцы. Ведущий - Ольга Малафеева. Время проведения: 15.00-17.00. Маршрут - Пл.Революции (памятник В.И.Ленину) - Сквер Пушкина .

«Главные площади: от крепости до губернского города». Так сложилось, что наш город развивался по основному водоразделу двух рек – Волги и Самары. Ведущий - Елена Краснова. Время проведения: 19.00-21.00. Маршрут - Хлебная площадь (памятник Ф.Э.Дзержинскому) - Пл.Чапаева / пл.Куйбышева.

«Самарские немцы». Немцы в судьбе Самары: истории губернаторов, врачей, аптекарей, архитекторов. Ведущий - Александр Жидков. Время проведения: 21.00-22.30. Маршрут - Здание Детской картинной галереи, ул.Куйбышева, 139.

«Кто живёт на самарских фасадах». Атланты и кариатиды, знаки и символы на самарских фасадах. Учреждение - Детская картинная галерея. Время проведения: 16.00-18.00. Маршрут - Здание Детской картинной галереи, ул.Куйбышева, 139.

«Звезды российского кинематографа в Самаре». Городская экскурсия, посвященная отечественному кинематографу. Музей Э.А.Рязанова Время проведения: 18.00-20.00. Маршрут - Музей Э.А.Рязанова, ул.Фрунзе, 120 - Вилоновский спуск.

«Сладкое детство» (путешествие по улице Куйбышева (Дворянская) глазами ребенка конца XIX – начала ХХ вв.). Учреждение - Самарская публичная библиотека. Время проведения: 18.00-18.45. Маршрут -Пл.Революции (памятник В.И.Ленину) - Сквер «Три вяза» (ул.Некрасовская, 28).

«Жили-были книги» (история развития книжных магазинов, библиотек и типографий в дореволюционной Самаре). Учреждение - Самарская публичная библиотека. Время проведения: 19.00-19.45. Маршрут - Ул.Куйбышева, 44 (часовня) - Ул.Куйбышева, 104 (МТКТ «Дирижабль»).

«Будьте здоровы!» (история аптек и врачебных практик дореволюционной Самары). Учреждение - Самарская публичная библиотека . Время проведения: 20.00-20.45. Маршрут - ул.Л.Толстого, 36 - Ул.Куйбышева, 95 (Самарская Публичная Библиотека).

Мероприятия пройдут при соблюдении требований Роспотребнадзора.

Фото: администрация Самары