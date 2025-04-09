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НКО и минздрав вместе за здоровый образ жизни: помощь общественных организаций в профилактике заболеваний

9 апреля 2025 12:17
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НКО и минздрав вместе за здоровый образ жизни: помощь общественных организаций в профилактике заболеваний

В министерстве здравоохранения Самарской области прошел круглый стол, посвященный Всемирному Дню здоровья. В мероприятии приняли участие министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов, главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец и представители 12 некоммерческих организаций региона, деятельность которых направлена на формирование здорового образа жизни и профилактику социально-значимых заболеваний разных возрастных групп.

Открывая встречу, Андрей Орлов отметил, что Самарская область ежегодно входит в топ-5 регионов России по количеству некоммерческих организаций, участников Конкурса Президентских грантов, по числу победителей и по объёму средств, привлечённых в регион для решения социально значимых задач.

«Несколько десятков некоммерческих организаций, взаимодействующих с министерством здравоохранения, вносят существенный вклад в формирование здорового образа жизни различных групп населения региона, проводят обучение основам самомониторинга, принципам правильного питания, профилактики ВИЧ-инфекции и многим другим направлениям, – рассказал Александр Владимирович. – Благодаря сложившейся системе тесного взаимодействия НКО с министерством здравоохранения и медицинскими организациями их деятельность вносит существенный вклад в достижение целей национальных проектов в Самарской области».

В ходе встречи также были обсуждены вопросы дальнейшего взаимодействия в целях повышения эффективности совместной работы в интересах жителей региона.

«Общественники занимаются подготовкой тренеров по адаптивной физической культуре, которые затем работают с пожилыми людьми в программах активного долголетия, а также участвуют в судьбе людей, входящих в группы риска. В том числе, чем больше человек нуждается в тестировании на ВИЧ или туберкулез, тем дальше от системы здравоохранения он находится. НКО ведут большой блок, буквально за руку приводя таких людей в медицинские организации. Кроме того, они берут на себя реабилитацию пациентов с химическими зависимостями», — пояснил Александр Владимирович.

В социальном холдинге «Ремар», например, программа реабилитации рассчитана на год. Как рассказал руководитель организации Александр Березовский, полгода пациент проходит курс в стационаре, а еще полгода занимает блок под названием «Социальный лифт» — социальная адаптация, а при необходимости — трудоустройство и переобучение.

«Наша задача — переориентировать человека с употребления психоактивных веществ на собственный ресурс, с помощью которого он может решить проблемы», — рассказал Александр Березовский.

Глава ведомства выразил благодарность за совместную работу и отметил, что встречи с представителями планируется проводить на регулярной основе.

«Вы занимаетесь социально важными и уникальными вещами. Задачи перед нами стоят большие и амбициозные, мы всегда открыты к взаимодействию. Наше совместное сотрудничество помогает нам услышать новые идеи, объединить усилия в решении множества непростых задач и обеспечить помощь различным категориям жителей региона», — подчеркнул Андрей Орлов.

В завершении мероприятия руководитель ведомства вручил всем участникам благодарственные письма.

Фото – Министерство здравоохранения Самарской области

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