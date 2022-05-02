Николай Цискаридзе заменит Максима Галкина в программе "Сегодня вечером" на Первом канале

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Николай Цискаридзе заменит Максима Галкина в программе "Сегодня вечером", которая выйдет на Первом канале 7 мая, сообщает РИА Новости.

Согласно программе на сайте Первого канала, "Сегодня вечером" выйдет в эфир 7 мая в 21:35.

"Сегодня вечером мы вспоминаем любимые песни из великих фильмов о войне", - сказал Цискаридзе в анонсе передачи, размещенном в его Telegram-канале.

После начала спецоперации на Украине развлекательные программы перестали выходить в эфир, сетка Первого канала была переверстана с учетом максимального внимания к общественно-политическим событиям. Ранее ведущим программы "Сегодня вечером" был Максим Галкин. СМИ сообщали, что Галкин уехал в Израиль.

Фото: tvcenter.ru