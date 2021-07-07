Николай Ренц предложил разработать дополнительные меры поддержки молодым семьям

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6 июля глава Тольятти Николай Ренц провел личную встречу с инициативной группой жителей - участников государственной жилищной программы «Молодой семье - доступное жилье». В ней приняли участие как семьи, претендующие на получение социальной выплаты, так и те, кто уже выбыл из программы в связи с достижением 36-летнего возраста.

Ответив на вопросы горожан, глава Тольятти подчеркнул, что на сегодняшний день федеральная программа является одной из ключевых мер поддержки молодых семей. Сегодня и город, и правительство Самарской области уделяет данному вопросу особое внимание. Несмотря на дополнительную нагрузку, которая выпала на бюджеты всех уровней в связи с пандемией, долю софинансирования программы муниципалитет и регион сохранили на уровне 2020 года.

- Мы полностью следуем обещаниям, данным инициативной группе молодых семей Тольятти. Сохранив размер финансирования программы из городского бюджета, в этом году мы обеспечим выплатами на приобретение жилья 418 семей. Из них 411 уже получили сертификаты. Совершенно точно не будет сокращен объем софинансирования и в 2022 году, - подчеркнул Николай Ренц.

Вместе с тем, глава города отметил, что доля федерального финансирования программы была существенно сокращена, и количество социальных выплат на 2021 год оказалось ниже предыдущего года. В настоящее время это обстоятельство вызывает волнения среди участников жилищной программы, так как с каждым годом растет число горожан, выбывших из очереди на получение социальной выплаты.

- Накануне под председательством первого вице-губернатора Самарской области Виктора Кудряшова прошло заседание областного правительства, где в том числе был затронут и этот вопрос. Я выступил с предложением о выработке совместных с региональным правительством и другими муниципалитетами решений для оказания поддержки семьям Самарской области, которые выбыли из федеральной программы. Виктор Владиславович эту инициативу поддержал, работа в этом направлении начнется в самое ближайшее время, - сказал Николай Альфредович, обращаясь к членам инициативной группы молодых семей Тольятти.

Отметим, в дальнейшем подобные встречи будут проходить регулярно с целью информирования участников жилищной программы о ходе решения вопросов в части оказания дополнительных мер поддержки.