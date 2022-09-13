Несовершеннолетние осужденные посетили казачий праздник в Сызрани

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Сотрудники филиала уголовно-исполнительной инспекции по городу Сызрань организовали посещение несовершеннолетних осужденных казачьего праздника в честь Донской иконы Божьей Матери.

По сложившейся традиции мероприятие организовано в Казачьем парке, рядом с храмом в честь Всех Святых, где проводился молебен, совершенный епископом Сызранским и Шигонским в сослужении с духовенством Сызранской епархии.

Большой интерес посетителей привлекли интерактивные образцы оружия различных эпох и раритетная техника. Кроме того, всех желающих угощали вкусной кашей с чаем из полевой кухни.

Завершилось мероприятие праздничным концертом, сообщаеь пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области