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Несовершеннолетние осужденные посетили казачий праздник в Сызрани

13 сентября 2022 17:25
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По сложившейся традиции мероприятие организовано в Казачьем парке, рядом с храмом в честь Всех Святых.

Сотрудники филиала уголовно-исполнительной инспекции по городу Сызрань организовали посещение несовершеннолетних осужденных казачьего праздника в честь Донской иконы Божьей Матери. 

По сложившейся традиции мероприятие организовано в Казачьем парке, рядом с храмом в честь Всех Святых, где проводился молебен, совершенный епископом Сызранским и Шигонским в сослужении с духовенством Сызранской епархии. 

Большой интерес посетителей привлекли интерактивные образцы оружия различных эпох и раритетная техника. Кроме того, всех желающих угощали вкусной кашей с чаем из полевой кухни.

Завершилось мероприятие праздничным концертом, сообщаеь пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба УФСИН России по Самарской области

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