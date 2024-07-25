Несколько регионов России накроют мегаливни

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В ближайшие часы сильнейшие ливни накроют юг Урала и Предуралья. Экстремальные осадки накануне уже прошли в Ижевске. Екатеринбург тоже "поплыл" после залпового ливня. Местами дожди переходили в град, но это была лишь разминка перед главным ударом стихии.

Сегодня в течении атмосферных процессов на всей западной половине нашей страны произойдет перелом. Баланс сил в противоборстве Карского антициклона и гигантской двухъядерной циклонической депрессии изменится в пользу последней. В результате она охватит своим ненастным влиянием большую часть европейской территории России, Урала и Западной Сибири. При этом благодаря затоку арктического холода дожди в ее области будут лишь усиливаться.

В эпицентре непогоды окажется Южный Урал. В четверг здесь стартует период аномальных ливней, который продлится до выходных включительно. Если сегодняшний день принесет в регион всего 20-25 миллиметров осадков, то последующие двое суток увеличат эту цифру до 150-170 миллиметров. Таким образом к концу субботы на Южный Урал обрушатся две месячных нормы дождя.

Ливни начинаются в Оренбурге и Магнитогорске, но больше всего от стихии рискует пострадать Челябинск. В пятницу город может попросту смыть, там выпадет 89 миллиметров осадков. Это почти столитровая бочка воды на каждый квадратный метр дорог и тротуаров. Суббота подхватит ненастную эстафету и добавит в копилку еще 58 миллиметров влаги. В такой ситуации без масштабных потопов, конечно же, не обойдется.

В ближайшее время будет тонуть не только Урал. Накануне Тайвань попал под удар тайфуна "Гаеми". Мощными порывами на улицах сбивало с ног людей. Напора ветра не выдерживали даже кирпичные стены. По данным метеостанций, потоки воздуха разгонялись до почти что ураганных 28 метров в секунду, пишет Смотрим.