Немаркированные куртки американского бренда на 25 млн рублей обнаружили таможенники в фуре из Казахстана

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Мобильная группа Самарской таможни в пункте пропуска Маштаково задержала фуру из Казахстана, в которой перевозились немаркированные куртки известного американского бренда.

Всего выявлено более 3 тыс. произведенных во Вьетнаме теплых спортивных курток и ветровок, на которых отсутствовали идентификационные коды Data Matrix.

Согласно сопроводительным документам, товар везли в один из торговых центров Москвы. Стоимость товарной партии оценивается в 25 млн рублей.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в соответствии с ч. 1 ст. 171.1УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт товаров и продукции без маркировки в особо крупном размере), сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Фото представлено пресс-службой Самарской таможни