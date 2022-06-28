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Некоммерческим организациям в сфере защиты животных предоставят субсидии из городского бюджета

28 июня 2022 13:08
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Некоммерческим организациям в сфере защиты животных предоставят субсидии из городского бюджета

Департамент городского хозяйства администрации г.о. Тольятти объявил о начале приёма документов по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО) на осуществление уставной деятельности в сфере защиты животных. 

Получить такую субсидию могут СОНКО: 

- созданные не позднее, чем за один год до даты окончания приёма заявок на предоставление субсидии и не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями;

- имеющие приют(ы) для животных (собак, кошек) без владельцев, расположенный(е) на территории г.о. Тольятти, на праве собственности, аренды, пользования, зарегистрированный (е) в Федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии в соответствии с постановлением Правительства РФ от 07.11.2016 г. № 1140 и имеющие заключение ветеринарно-санитарного обследования объекта о соответствии условий по содержанию животных и соблюдении требований действующего законодательства РФ, выданное государственной ветеринарной службой Самарской области.

На первое число месяца, предшествующего подаче заявки на субсидию, организация должна соответствовать следующим требованиям: 

- у СОНКО должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ;

- у СОНКО должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет г.о. Тольятти субсидий, бюджетных инвестиций, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом города;

- СОНКО не должны находиться в процессе реорганизации или ликвидации, в отношении них не должна быть введена процедура банкротства, а их деятельность не должна быть приостановлена;

- СОНКО не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном капитале которых доля участия иностранных юрлиц превышает 50 процентов;

- СОНКО не должны получать средства из бюджета г.о. Тольятти на основании иных правовых актов городского округа. 

Заявку на предоставление субсидии и пакет документов необходимо представить с 4 июля по 12 августа 2022 года в МКУ «Центр поддержки общественных инициатив» по адресу: ул. Белорусская, 33, кабинет № 26, e-mail: mku-centr.nko@yandex.ru. Режим работы: понедельник - четверг 8.00-17.00; пятница 8.00 - 16.00. Консультации СОНКО предоставляются в департаменте городского хозяйства по телефонам: 54-37-80; 54-46-34 (вн. 5289) или по электронной почте: gal@tgl.ru

Более подробная информация по вопросу предоставления субсидий в сфере защиты животных также размещена на официальном сайте администрации г.о. Тольятти: https://tgl.ru/news/item/19326-subsidii-socialno-orientirovannym-nekommercheskim-organizaciyam-na-osuschestvlenie-ustavnoy-deyatelnosti-v-sfere-zaschity-zhivotnyh/

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