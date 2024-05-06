Марка, посвященная вступлению в должность Президента РФ, выйдет в почтовое обращение 7 мая

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Марка, посвященная вступлению в должность Президента Российской Федерации, выйдет в почтовое обращение 7 мая. На марке изображены карта Российской Федерации и штандарт Президента Российской Федерации. Тираж составит 156 тыс. экземпляров, номинал – 29 руб.

Дополнительно к выпуску почтовой марки будут изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Калининграда, Краснодара, Курска, Липецка, Майкопа, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Сочи, Тамбова, Твери и Уфы.

В Самаре поставить оттиск штемпеля на конверте с маркой все желающие могут 7 мая в почтовом отделении 443010 на ул. Молодогвардейская, д.142 с 9:00 до 19:00, после чего штемпель изымут из обращения.