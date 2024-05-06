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Сотрудники полиции Самарской области продолжают принимать участие в акции "Сад памяти"

6 мая 2024 11:24
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сотрудники полиции Самарской области продолжают принимать участие в акции "Сад памяти"

Участники высадили молодые хвойные деревья на территории Кинель-Черкасского района.

Полицейские Отдела МВД России по Кинель-Черкасскому району совместно с представителями Общественного совета при территориальном органе внутренних дел приняли участие во Всероссийской акции «Сад памяти».

Заместитель начальника отдела – руководитель группы по работе с личным составом подполковник полиции Павел Попов вместе с председателем Общественного совета при Отделе Александром Чертыковцевым высадили саженцы хвойных деревьев на территории села Кинель-Черкасского района.

«Мы отдаем дань уважения и благодарности ветеранам за их героизм и жертвенность. Каждое деревце, посаженное сегодня – это память о тех годах и людях, которые защищали нашу страну, а также послание будущим поколениям. Это символ верности долгу», – отметил подполковник полиции.

Александр Чертыковцев, в свою очередь, подчеркнул: «Данная акция очень важна, ведь она направлена на патриотическое воспитание молодежи, а также сохранение памяти о подвиге солдат».

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