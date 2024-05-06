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В Самаре собрались организаторы инклюзивных балов из семи регионов нашей страны

6 мая 2024 11:49
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В Самаре собрались организаторы инклюзивных балов из семи регионов нашей страны

3 мая они приняли участие в Круглом столе «Развитие инклюзивной бальной культуры в России» вместе с представителями танцевальных сообществ Самары и партнёрами инклюзивных балов из органов власти и бизнеса, а 5 мая станцевали на XVIII Самарском инклюзивном бале «Живые страницы истории» в отеле «7 Avenue».

Всех их собрала вместе Автономная некоммерческая организация «Лаборатория современной культуры», которая второй год занимается проведением балов, где наравне могут участвовать люди с различными формами инвалидности и без ОВЗ, а также в конце 2023 года провела вторую межрегиональную акцию «Инклюзивные балы России», в ходе которой к Самаре присоединилась ещё дюжина городов со всей страны. Вообще же подобные танцевальные праздники равных возможностей проводятся в нашем городе с 2014 года, и вчерашний бал позволил его участникам вспомнить самые яркие и важные моменты самарских инклюзивных балов за их десятилетнюю историю.

На Круглом столе с участием танцевальных сообществ Самары и других городов обсуждалось, как сделать «обычные» стали более доступными для людей с инвалидностью, а инклюзивные – более привлекательными для участников без ОВЗ, и как в целом можно развивать эти два направления русской бальной культуры, чтобы они со временем стали единым целым.

Сам же бал «Живые страницы истории» наверняка запомнится его участникам и гостям как самый неожиданный: праздник, начавшийся как классический светский бал – но при этом с экзотической атмосферой южных морей и островов – внезапно изменил свою стилистику, когда танцевальный зал захватили... пираты! Впрочем, морские разбойники (в роли которых выступали организаторы и волонтёры праздника) тоже оказались не чужды бальному искусству, и, немного помахав саблями и постреляв из мушкетов перед восторженными зрителями, они взяли на себя роль распорядителей бала, периодически весело споря и сражаясь друг с другом и с пришедшими «захватчиками»-артистами на радость публике. Дальнейшая программа вечера состояла из танцев, адаптированных хореографами из других городов для совместного исполнения участниками с инвалидностью и без.

Бал «Живые страницы истории» полностью оправдал своё название и не просто помог его участникам вспомнить ключевые моменты самарских (и не только) инклюзивных балов, но и вписал в их славную летопись новую интереснейшую главу, которая навсегда останется в памяти участников и гостей праздника!

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