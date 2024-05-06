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Межмуниципальные отделы самарского Росреестра посетили уникальный музей на колесах «Поезд Победы»

6 мая 2024 11:40
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Межмуниципальные отделы самарского Росреестра посетили уникальный музей на колесах «Поезд Победы»

Межмуниципальные отделы самарского Росреестра г. Кинеля, Кинельского района и г. Октябрьск, Шигонского района посетили уникальный музей на колесах «Поезд Победы».

Первая в мире интерактивная выставка, размещенная в движущемся поезде, начала путешествие по России в честь 80-летия снятия немецко-нацистской блокады Ленинграда. В нашем регионе музей пробыл с 26 по 29 апреля.

Во главе «Поезда Победы» празднично украшенный паровоз «Лебедянка». Вагоны, в которых более 150 экспозиций, рассказывают о страшных событиях войны. В состав включены также пассажирские вагоны «Бессмертного полка» и платформы с военной техникой времен Великой Отечественной войны. Среди них – советский танк Т-34, бронеавтомобиль и автомобили ЗИС с пулеметами, противотанковые пушки.

«Каждый вагон этого поезда хранит память непростого времени нашего народа и символизирует этапы приближения победы. Помогая сохранить и передать из поколения в поколение знания, исторические факты, опыт и мудрость предков», - говорит Лариса Замула, начальник отдела по г. Кинель и Кинельскому району Управления Росреестра по Самарской области.

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