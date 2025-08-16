Я нашел ошибку
В Самаре оглашен приговор по делу о поджоге военного вертолета
Инспекторы ГИМС продолжают следить за водоёмами и предупреждают отдыхающих о рисках
В Самарской области на трассе насмерть сбили корову
Полицейские и общественники Самарской области провели антинаркотическую встречу с молодежью
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
Госпошлина за получение водительского удостоверения вырастет до 4 тысяч рублей с 1 сентября.
Трое жителей Самарской области сговорились и украли телевизор
Новокуйбышевец полгода разводил дома коноплю
Нейросеть Google Gemini заработала в России

16 августа 2025 10:34
174
Нейросеть Google Gemini заработала в России

Чат-бот с искусственным интеллектом Google Gemini, который ранее был заблокирован в России, внезапно заработал в стране.

Ранее при попытке входа с российских аккаунтов сервис отображал уведомление "Gemini пока не поддерживается в вашей стране". Компания Google официально прекратила коммерческую деятельность в России в 2022 году и ликвидировала российское юрлицо в 2023-м.

Однако теперь российские пользователи могут работать с двумя моделями нейросети на выбор: 2.5.Pro для рассуждений, математики и программирования и 2.5 Flash для быстрой помощи в повседневных задачах, пишет Смотрим.

