Нейросеть Google Gemini заработала в России

Чат-бот с искусственным интеллектом Google Gemini, который ранее был заблокирован в России, внезапно заработал в стране.

Ранее при попытке входа с российских аккаунтов сервис отображал уведомление "Gemini пока не поддерживается в вашей стране". Компания Google официально прекратила коммерческую деятельность в России в 2022 году и ликвидировала российское юрлицо в 2023-м.

Однако теперь российские пользователи могут работать с двумя моделями нейросети на выбор: 2.5.Pro для рассуждений, математики и программирования и 2.5 Flash для быстрой помощи в повседневных задачах, пишет Смотрим.