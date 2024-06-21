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Недополученная за восемь лет пенсия работающим пенсионерам не пропадет

21 июня 2024 09:48
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Недополученная за восемь лет пенсия работающим пенсионерам не пропадет

Депутат Госдумы Андрей Исаев сообщил, что недополученная за восемь лет пенсия работающим пенсионерам не пропадет, ее восстановят, когда гражданин прекратит трудовую деятельность.

В настоящее время действует механизм, что при прекращении трудовой деятельности все эти деньги возмещаются. Этот механизм, безусловно, сохраняется, - Андрей Исаев, депутат Госдумы.

Парламентарий пояснил, что после выхода на заслуженный отдых размер пенсии будет учитывать все индексации, проведенные с 2016 года, когда этот процесс был приостановлен.

Возобновить индексацию выплат для 7,8 миллиона работающих пенсионеров призвал в ходе недавнего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин. Он подчеркнул справедливость такого шага, а также то, что ресурсы на реализацию этого предложения у властей есть.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал инициативу об индексации пенсий работающим пенсионерам «законом президента России Владимира Путина». Он рассказал, что выдвижение предложения, в то время как против России введено более 21 тысячи санкций, стало возможным благодаря тому, что президент в условиях имеющихся вызовов «перестроил всю экономику, чтобы она стала демонстрировать рост».


Выплаты работающим пенсионерам будут рассчитываться исходя из потенциального размера пенсии, которую человек получал бы с учетом всех индексаций с 2016 года, рассказал Андрей Исаев, пишет Лента.

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