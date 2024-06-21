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Депутат Госдумы Андрей Исаев сообщил, что недополученная за восемь лет пенсия работающим пенсионерам не пропадет, ее восстановят, когда гражданин прекратит трудовую деятельность.

В настоящее время действует механизм, что при прекращении трудовой деятельности все эти деньги возмещаются. Этот механизм, безусловно, сохраняется, - Андрей Исаев, депутат Госдумы.

Парламентарий пояснил, что после выхода на заслуженный отдых размер пенсии будет учитывать все индексации, проведенные с 2016 года, когда этот процесс был приостановлен.

Возобновить индексацию выплат для 7,8 миллиона работающих пенсионеров призвал в ходе недавнего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин. Он подчеркнул справедливость такого шага, а также то, что ресурсы на реализацию этого предложения у властей есть.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал инициативу об индексации пенсий работающим пенсионерам «законом президента России Владимира Путина». Он рассказал, что выдвижение предложения, в то время как против России введено более 21 тысячи санкций, стало возможным благодаря тому, что президент в условиях имеющихся вызовов «перестроил всю экономику, чтобы она стала демонстрировать рост».



Выплаты работающим пенсионерам будут рассчитываться исходя из потенциального размера пенсии, которую человек получал бы с учетом всех индексаций с 2016 года, рассказал Андрей Исаев, пишет Лента.