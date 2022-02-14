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Недельный результат: 84 протокола в отношении антимасочников в общественном транспорте Самары

14 февраля 2022 15:52
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Транспортное средство отправляется от остановки только тогда, когда в салоне все – в маске.

Результатом усиления ежедневного контроля за соблюдением масочного режима во всех видах общественного транспорта, которым пользуются самарцы, стали 84 прокола на нарушителей только за прошедшую неделю.

Недельный результат превысил показатели за аналогичные периоды, начиная с осени 2020 года – напомним, что именно с этого времени проводятся комиссионные проверки с участием сотрудников профильного городского департамента, контрольно-ревизионных служб предприятий-перевозчиков, народных дружинников и полицейских. Впрочем, организаторы рейдов считают значительно возросшее количество административных материалов не рекордом, а антирекордом. Поэтому заявляют, что темпы и объемы проверок снижать не намерены с учетом сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. Это, в свою очередь, обусловлено появлением нового более контагиозного омикрон-штамма коронавируса.

Транспортное средство отправляется от остановки только тогда, когда в салоне все – в маске. При этом никто не заинтересован в том, чтобы разбирательства отразились на ритмичности движения, чтобы транспорт подолгу простаивал у остановочных площадок, задерживаясь в рейсе или создавая препятствия для других подъезжающих автобусов, трамваев или троллейбусов. Поэтому нередко дисциплинированные пассажиры оказывают поддержку рейдовым бригадам: делятся масками с теми, кто забыл взять их в дорогу, призывают попутчиков к сознательности.

Для минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции, равно как и других сезонных ОРВИ, в транспортных предприятиях и организациях круглосуточно продолжают работать мобильные бригады по обеззараживанию контактных поверхностей. А инженерные службы следят за тем, чтобы функционировали все рециркуляторы воздуха в салонах. Профильный департамент аккумулирует данные по вакцинированным и ревакцинированным от COVID-19 сотрудникам своего учреждения и перевозчиков.

Вместе с тем, тех, для кого использование городского пассажирского транспорта не является первостепенной необходимостью, все же просят воздержаться от поездок. К группе риска, прежде всего, относятся люди преклонного возраста, с системными хроническими заболеваниями, с симптомами респираторной инфекции, а также беременные.

При условии, что по безлимитным транспортным картам за месяц не совершено ни одной поездки, имеется возможность переноса денежных средств на следующий месяц.

«У нас были соответствующие обращения, которые в основном касались карты школьника, поскольку сейчас практикуется дистанционное обучение: транспортные карты были своевременно пополнены, но ими не пришлось воспользоваться. В таком случае деньги, а значит и поездки переносятся на другой период. Это, как и в последние месяцы, можно сделать до 20 числа. Помощь оказывается и при обращении в офис «ОТК», и по телефону «горячей линии» – информация доступна на сайте Единого оператора и в социальных сетях», – пояснила представитель Единого оператора «Объединенная транспортная карта» Анна Замыцкая.

Головной офис «ОТК» в Самаре находится на ул. Фрунзе, 70, тел: 8 (846) 311-01-01. Режим работы: с 09:00 до 18:00,
обеденный перерыв – с 13:00 до 14:00 Выходные: суббота и воскресенье. «Горячая линия»: 8 (927) 707-61-38.

 

Фото:   администрация Самары

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