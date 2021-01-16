Не стало главного редактора "Спортивного Обозрения" (Тольятти спортивный») Валерия Малькова

213

15 января в Тольятти после непродолжительной болезни умер журналист Валерий Мальков. В следующем месяце ему бы исполнилось 56 лет. О его смерти в соцсетях сообщили друзья. Валерий Мальков был более двадцати лет главным редактором газеты «Спортивное обозрение» («Тольятти спортивный»), автором и ведущим программы «Фан-клуб», которая много лет выходила на телеканале «Губерния». Одним из его девизов был «Со спортом не надо дружить, спортом надо заниматься!». Мир спортивной журналистики Самарской области понес невосполнимую утрату…

Журналист попал в больницу в середине декабря. Лечился в Медгородке от двустороннего воспаления легких, сообщает mozolevskiy.n9k.ru.

Прощание с Валерием Мальковым состоится 19 января с 11.30 до 12.10 в Тольятти, Борковская, 66. Время прощания строго ограничено. Поминальный обед - кафе "Волгарь" (Приморский бульвар, 22) в 14.30. Финансово помочь семье: карта супруги 4276 5400 2390 7839, Марина Валерьевна М., передает пресс-служба минспорта СО.