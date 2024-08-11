Названы ягоды, которыми можно отравиться насмерть

198

Самыми ядовитыми ягодами, которыми можно отравиться насмерть, являются белладонна и вороний глаз. Об опасности этих растений и их плодах предупредила доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Татьяна Алексеева.

«Белладонна — это ядовитое растение. Ее плоды — блестящая черная, иногда желтая ягода со множеством семян, напитана сладковатым темно-фиолетовым нектаром. Они содержат атропин, поэтому среди симптомов отравления белладонной — сухость во рту и расширение зрачков», — сообщила NEWS.ru биолог.

Вороний глаз — это черно-синяя одиночная ягода между крупными листьями. Ее плоды похожи на голубику или чернику. Специалист отметила, что в ягодах содержатся вещества, оказывающие нейротоксическое действие, пишет Ура.ру.