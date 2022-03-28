Названы способы закончить неприятный разговор

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Пользователи Reddit поделились лучшими способами закончить досаждающий телефонный разговор. Под постом, опубликованном юзером под ником @ddeliverance, комментаторы перечислили фразы, которые они используют, чтобы закончить неприятную беседу.

«Если вы застряли на телефонном звонке и не хотите, чтобы он продолжался, закончите его так, чтобы никто не понял, что это сделали именно вы», — подписал автор пост, опубликованный в разделе платформы, на которой пользователи делятся полезными трюками.

«Позвольте мне отпустить вас», «Не буду вас больше задерживать», — поделились юзеры своими способами закончить разговор. В комментариях некоторые отметили, что их друзья и знакомые действительно часто говорят так, когда не хотят продолжать диалог. «Вот почему моя мать постоянно говорит мне: "Хорошо, тогда не буду отвлекать тебя от работы"», — пожаловался один из комментаторов.

«Однажды я сам позвонил себе в дверь, когда не мог вежливо прекратить неудержимый телефонный монолог моей знакомой», — рассказал еще один юзер. По его словам, имитация прихода нежданного гостя помогла ему закончить беседу, пишет Лента.

Другие пользователи посоветовали сообщать собеседнику о «разряжающемся телефоне». «Эй, слушай, мой телефон вот-вот сядет», — написал юзер и добавил, что после сказанного следует отключиться от звонка. «Естественно, если вы будете делать это прямо перед тем, как повесить трубку, это будет заметно», — возразил ему еще один пользователь.

Многие также отметили, что стоит напрямую говорить собеседнику о намерении закончить разговор. «Скажите, что вам нужно идти, и повесьте трубку. Если вы используются все эти трюки, человек может подумать, что вы перезвоните, и будет ждать звонка», — пояснил один из комментаторов.