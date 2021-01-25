Названы самые быстро ржавеющие автомобили

97

Журнал «За рулем» составил рейтинг автомобилей с самой низкой антикоррозийной защитой, исходя из отзывов автовладельцев и мастеров-жестянщиков, передают "Известия".

Так, проблемы со ржавчиной не заставят ждать владельцев автомобиля Lada Granta первого поколения. Уточняется, что второе еще недостаточно изучено. Самым слабым местом у машины являются непрокрашенные элементы под капотом и со стороны днища. По мнению издания, это связано с нестабильным качеством оцинковки.

С похожей ситуацией могут столкнуться обладатели Renault Logan/Sandero, на которых ржавчина «может вылезти через пару зим» на сварных швах дверей, дверных проемах, в скрытых полостях порогов, а также в местах, где металл не покрыт грунтовкой.

Среди недорогих кроссоверов лидером антирейтинга стал автомобиль Skoda Yeti. Отмечается, что место сборки не влияет на скорость появления очагов коррозии.

В среднем ценовом сегменте издание выделило Mazda 6, особенно, ее первое поколение. «Первые «рыжие ласточки» могут появиться после двух-трех зим эксплуатации на усыпанных реагентами дорогах. Серьезные повреждения отмечаются после 6–7 лет при пробегах свыше 100 тыс. км. Быстрее всего окисление происходит со стороны днища», — отмечается в тексте.

Также в списке оказались Mercedes-Benz С-, E- и S-класса, выпущенные в 2000–2005 годах. Отмечается, что с выходом новых поколений проблема исчезла.

Абсолютным «чемпионом» с точки зрения быстрого появления коррозии стал «УАЗ Патриот». Причем ржавчину находили уже на новых машинах, выпущенных до 2018 года.

Фото: TASS/Zuma/"Известия"