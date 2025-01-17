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Названы регионы с самыми вежливыми и агрессивными водителями

17 января 2025 11:05
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Названы регионы с самыми вежливыми и агрессивными водителями

Две трети российских автомобилистов (67%) — прежде всего жители Новосибирской области, Татарстана и Нижегородской области — периодически (45%) либо очень часто (22%) сталкиваются с агрессией со стороны водителей автомобилей. Об этом говорится в результатах исследования группы «Ренессанс Страхование» и сервиса «Автокод», с которыми ознакомились «Известия» 17 января.

Так, среди жителей Новосибирской области на агрессию пожаловались 70% участников опроса, в Татарстане и Нижегородской области — 69%. В пятерку регионов, где водители часто сталкиваются с агрессией на дороге, вошли также Воронежская и Ростовская области. Каждый третий респондент, в частности, периодически сталкивается со сложностями при попытке перестроиться в другой ряд: водители не уступают им место.

В то же время эксперты выяснили, что реже других с агрессией на дороге сталкиваются жители Краснодарского края (45%), Омской (43%) и Челябинской области (40%), а также в Самарской области (38%) и Красноярского края (38%).

При этом 72% водителей благодарят других участников движения за уступленную дорогу, мигнув аварийными огнями. Причем женщины делают это чаще мужчин — 83% и 69% соответственно.

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