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Названы пять специй, которые стоит есть каждый день

6 ноября 2023 10:19
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Названы пять специй, которые стоит есть каждый день

Пять специй, которые стоит есть каждый день, по версии Роспотребнадзора, — это куркума, корица, имбирь, чеснок и перец чили.

Как утверждают специалисты Роспотребнадзора, перечисленные выше специи не только делают вкус приготовленных блюд ярче, но и оказывают благотворное влияние на человеческий организм, способны укрепить здоровье и улучшить настроение, пишет Обоз.инфо.

Чем полезны каждая из пяти рекомендованных специй?

Куркума

Работает как антиоксидант. Помогает в борьбе с воспалительными процессами, улучшает работу мозга. Такие свойства куркума демонстрирует благодаря куркумину.

Корица

Снижает вред от еды с высоким содержанием жира, уменьшает количество «плохого» холестерина и понижает артериальное давление. В корице много полезных веществ. Например, эвгенол обладает антисептическими свойствами. Циннамаль работает как антидепрессивное и противотревожное ароматерапевтическое средство.

Имбирь

Корень имбиря используют как противопростудное средство. Помимо этого, имбирь улучшает пищеварение, помогает снизить уровень сахара в крови, стимулирует выработку ферментов, отвечающих за расщепление жира. Имбирь также разжижает кровь и снижает давление.

Чеснок

Укрепляет иммунную систему, уменьшает количество «плохого» холестерина и увеличивает уровень «хорошего», помогает снизить артериальное давление и помогает работе печени. Полезен для нормализации работы нервной системы и при умственных нагрузках, а также улучшает усвояемость пищи и ускоряет обменные процессы.

Перец чили

Регулярное употребление острого перца чили помогает жить дольше. Предположительно, такое свойство перцу чили придает капсаицин. Это вещество со жгучим вкусом, которое обладает свойством улучшать метаболизм, влиять на липидный профиль и уровень холестерина в крови, а также купировать воспалительные процессы.

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