Названы пять главных увлечений россиян

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В 2023 году россияне особенно активно увлекались хобби, связанными с модой и красотой, кулинарией, садоводством, рукоделием и домашними животными.

Об этом свидетельствует исследование, проведенное аналитиками соцсети "Одноклассники" — они изучили активность 22 миллионов пользователей, посещавших раздел "Увлечения" хотя бы раз в месяц.

В ТОП-10 популярных хобби также вошли автомобили и путешествия. Автолюбители больше всего интересовались марками машин, тюнингом, мотоциклами, ремонтом и обслуживанием. А путешественники больше всего внимания уделяли информации о поездках в страны Азии.

Как выяснилось, интерес к тем или иным темам меняется в зависимости от сезона. Так, осенью кулинария заняла первое место в рейтинге увлечений. А в первую десятку во втором полугодии вошла ранее отсутствовавшая там мистика: россияне заинтересовались астрологией, гаданиями, нумерологией и толкованием снов, пишет Смотрим.