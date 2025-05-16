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Названы главные причины отказа россиян от чаевых

16 мая 2025 10:49
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Названы главные причины отказа россиян от чаевых

Главные причины отказа россиян от чаевых — антисанитария (34%), неаккуратность персонала (32%), грубость сотрудников (30%), высокие цены в заведении (21%) и просьбы о денежной благодарности (19%). Об этом говорится в результатах исследования аналитиков сервиса чаевых «Плавно», с которыми ознакомились «Известия» 16 мая.

При этом эксперты выяснили, что даже если чаевые уже включены в счет, 89% россиян всё равно поблагодарят работников.

Вместе с тем 38% респондентов считают чаевые важной доплатой к зарплате сотрудников сферы услуг, 23% — выражением личной благодарности, а 29% называют их излишней тратой. Личное обаяние работника влияет на решение лишь 56% опрошенных.

Треть россиян (32%) оставляют чаевые независимо от качества сервиса, тогда как 45% отказываются платить, если остались недовольны обслуживанием. В случаях, когда под рукой нет мелочи, 39% используют сервисы электронных чаевых, 30% не оставляют ничего, а 19% дают больше.

Кроме того, больше трети участников опроса (37%) считают, что чаевые как часть зарплаты сотрудников должны регулироваться законом, 27% называют их мировой практикой, а 19% — несправедливостью. При этом 33% готовы оставлять чаевые чаще, если это улучшит условия труда работников, 21% — если гарантирует лучший сервис, а 28% не изменят свои привычки.

Теги: Опрос

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